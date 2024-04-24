4 найнезвичніших імені, які вражають своєю милозвучністю

Незвичність деяких імен просто вражає. Зазвичай найбільшу увагу привертає саме звучання, адже воно зовсім не традиційне. Тому батьки, які хочуть, щоб їхня дитина купалася у компліментах, обирають такі варіанти.

Люди постійно знаходять нові незвичні імена або в мережі, або серед знайомих. LifeStyle 24 зібрав у добірці декілька неймовірних варіантів.

Вау 5 рідкісних українських імен, які вам точно сподобаються

Найнезвичніші імена: корисна добірка

Іскандер

Ім'я Іскандер прийшло до нас з мусульманських країн. Воно означає "переможець" або "захисник". Такі хлопчики дійсно є дуже наполегливими, тому з гідністю проходять усі перешкоди, які трапляються на життєвому шляху.

Іскандер вміє знаходити спільну мову з людьми, тому рідко буває самотнім. Завдяки своїй комунікабельності, підкорює й жіночі серця.

Ауріка

З латинської мови ім'я Ауріка перекладається як "золота" або "золото". Також є інші варіанти: "скарб", "дорогоцінна", "золотце". У дитинстві власниці цього імені приносять батькам справжню радість та щастя.

Завдяки своєму веселому характеру, Ауріка має багато друзів. Найкраще проявляється у творчих професіях, куди виливає свою шалену енергію.

Перелік незвичних імен для дітей / Фото Canva

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Гордій

Існує дві версії походження імені Гордій. Грецька теорія стверджує, що воно трактується як "грізний", а слов'янська – "гордий". Чоловіки, які володіють цим іменем, – лідери по житті, впевнені у собі та наполегливі.

Гордій проявляє всю свою відповідальність на роботі. Можливо, тому й добивається хороших результатів та комфортно себе почуває матеріально.

Маріам

Маріам – одна з форм популярного імені Марія, яке має значення "пані" або "гірка". З арабської мови перекладається як "служить Богові", а з перської – "квітка фіалки". У мусульманських країнах воно дуже шанується.

Маріам любить свободу, тому не терпить, коли хтось її забирає. З такими людьми навіть може бути агресивною, однак з близькими вона дуже добра.