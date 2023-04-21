Яке свято 21 квітня – що сьогодні не можна робити та прикмети на цей день

21 квітня християни вшановують пам'ять апостолів з числа 70. Сьогодні – Всесвітній день кроншнепа. Що не можна робити у цей день, хто святкує іменини – дізнавайтесь нижче.

21 квітня у православному календарі – день пам'яті апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70. Усі вони проповідували християнство, пише 24 Канал.

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Кожен з цих апостолів був єпископом у різних містах. Вони зазнавали гонінь й знущань від язичників.

Що не можна робити у цей день

21 квітня святкують Іван, Марія, Сергій.

У день Руфа починають висівати овес та збирають перші лікувальні трави. Також сьогодні любили вмиватись свіжою проточною водою.

Сьогодні не радили прибирати вдома.

Не можна конфліктувати та вживати погані слова.

Вважалось, що 21 квітня – невдалий день для роботи у саду.

У цей день краще не ходити на риболовлю.

Прикмети на 21 квітня

Схід на Руфа ясний – літо буде гарним.

Впав дощ – гарно вродять зернові.

Похмурий день – до поганого літа, туманний – до негоди влітку.

Побачити зграю ворон – до неприємності.

Теплий вечір і тиха ніч – літо буде спекотним і сухим.



Всесвітній день кроншнепа / Фото Pixabay

День в Україні та світі

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