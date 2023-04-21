21 апреля в православном календаре – день памяти апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Эрма из числа 70. Все они проповедовали христианство, пишет 24 Канал.
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Каждый из этих апостолов был епископом в разных городах. Они подвергались гонениям и издевательствам от язычников.
Что нельзя делать в этот день
В день Руфа начинают высевать овес и собирают первые лечебные травы. Также сегодня любили умываться свежей проточной водой.
- Сегодня не советовали убирать дома.
- Нельзя конфликтовать и употреблять плохие слова.
- Считалось, что 21 апреля – неудачный день для работы в саду.
- В этот день лучше не ходить на рыбалку.
Приметы на 21 апреля
- Восток на Руфа ясный – лето будет хорошим.
- Упал дождь – хорошо уродят зерновые.
- Пасмурный день – к плохому лету, туманный – к непогоде летом.
- Увидеть стаю ворон – до неприятности.
- Теплый вечер и тихая ночь – лето будет жарким и сухим.
Всемирный день кроншнепа / Фото Pixabay
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