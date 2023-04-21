21 апреля в православном календаре – день памяти апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Эрма из числа 70. Все они проповедовали христианство, пишет 24 Канал.

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Каждый из этих апостолов был епископом в разных городах. Они подвергались гонениям и издевательствам от язычников.

День ангела 21 апреля празднуют Иван, Мария, Сергей.

Что нельзя делать в этот день

В день Руфа начинают высевать овес и собирают первые лечебные травы. Также сегодня любили умываться свежей проточной водой.

Сегодня не советовали убирать дома.

Нельзя конфликтовать и употреблять плохие слова.

Считалось, что 21 апреля – неудачный день для работы в саду.

В этот день лучше не ходить на рыбалку.

Приметы на 21 апреля

Восток на Руфа ясный – лето будет хорошим.

Упал дождь – хорошо уродят зерновые.

Пасмурный день – к плохому лету, туманный – к непогоде летом.

Увидеть стаю ворон – до неприятности.

Теплый вечер и тихая ночь – лето будет жарким и сухим.



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