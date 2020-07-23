Українська співачка Оля Цибульська активно розвиває свій блог та активно ділиться з прихильниками важливими подіями свого життя. Так, нещодавно знаменитість подякувала усім 800 тисячам підписників, а тепер вирішила поділитися світлиною, яка допомогла їй підкорити телебачення.

Відповідний допис з’явився на особистій сторінці співачки в інстаграмі. Кожен з нас має мрію, хтось активно рухається до її здійснення, а хтось боїться зробити й крок. Виконавиця опублікувала щемливий допис, у якому зазначила, що поки у вас є віра в себе – ви можете досягнути всього.

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За словами Олі Цибульської, вона робила порядок в шафі перед приходом стиліста, випадково знайшла архівне фото і розчулилася.

На світлині артистка позує в рожевій короткій сукні, колготках в сіточку та рожевих чоботах. Макіяж, вочевидь, дівчина робила собі сама. На повіки майбутня зірка нанесла світло-голубі тіні, мейкап на обличчі доповнили масивні чорні стрілки, а губи Цибульська нафарбувала прозорим блиском.

Сукню дівчина купила на Привокзальному ринку, ультрамодні колготки в сіточку – на базарі, а рожеві чоботи – за останні гроші на Троєщині.

Що найцікавіше, позувала дівчина на фоні килиму і таки пройшла кастинг, отримавши заповітне місце на телебаченні. Співачка зазначила, що якби не було цього фото – вона б не потрапила на телебачення.

"Це мій перший київський сценічний костюм. Тоді ця "зйомка" була вирішальною в моїй кар'єрі. Я надсилала її в агенцію, яка шукала нові обличчя для телешоу в Будапешті. В мене було рівно 36 шансів – стільки, скільки кадрів на плівці фотоапарату. А от права на помилку не було, бо не було фотошопу. Ні ретуші, ні фільтрів, ні пресетів (звучить як фільм жахів). Тільки я, моя віра в себе і килим", – зазначила Оля Цибульська.

Після успішного проходження кастингу Оля Цибульська сама вела прямі ефіри на одному з місцевих телеканалів у Будапешті.

Прихильників неабияк розчулила історія зірки, тож фоловери "засипали" артистку приємними словами.

"Фото реально круте. Без пафосу і зайвої мішури. Ми всі були звичайними дівчатками", "Олю, з роками ти стаєш лише прекраснішою", "Віра – це важливо, а ви – красуня", "Ви – бомба, люблю вас, Олю", – писали підписники під фотографією.