Від круглої до прямокутної: як підібрати бездоганну стрижку для вашої форми обличчя

Вибір найкращої зачіски для себе – довгий та складний процес. Та багато в чому він залежить від форми обличчя. Як підібрати стрижку відповідно – дивіться нижче.

Стилісти погоджуються, що для певних форм обличчя підходить певна відповідна зачіска і стрижка – і не обов'язково лише одна. Ідеальний варіант можна підібрати для будь-якої форми: від круглої до прямокутної.

Дивіться також Нігті, що світяться у темряві, знову у тренді: 5 ефектних фото неонового манікюру

Кругле обличчя

Як правило, круглі обличчя мають широкі щоки та округле підборіддя. Щоб створити ілюзію більш овального обличчя, можна зробити коротку стрижку піксі або стрижку з об'ємними та довгими шарами. Перукарі радять звернути увагу: там, де ви зрізаєте шар, візуально робитиметься акцент.



Ідеальна стрижка для вашої форми обличчя / Фото з інстаграму

Овальне обличчя

Ті, в кого овальне обличчя, можуть не надто перейматися щодо ідеальної зачіски. Їм підійде майже будь-яка стрижка завдяки пропорційним рисам. Утім, людям з овальним обличчям можна пограти з об'ємом і шарами. Найкраще підходять укладки, що ніби вивертають волосся назовні. Варто звернути увагу на стрижку "метелик" або зачіску знаменитої Фарри Фосетт. Ідеальна довжина – довгий боб.



Ідеальна стрижка для вашої форми обличчя / Фото з інстаграму

Серцеподібне обличчя

Щоб підкреслити серцеподібне обличчя, чудово працює проділ рівно посередині. Для цього навіть не потрібно йти в салон. Також зверніть увагу на стрижку, що обрамлятиме обличчя й додасть довжини. Цікаво виглядатиме стрижка до плечей з довгими шарами й чубчиком, вкладеним набік.



Ідеальна стрижка для вашої форми обличчя / Фото з інстаграму

Квадратне обличчя

Квадратному обличчю характерна широка щелепа та чіткі риси. Цій формі підійде ромбоподібна стрижка. Хвилі волосся мають спадати м'якими шарами й бути коротшими спереду й довшими ззаду. Чудовим варіантом є стрижка каркас – це середня довжина та проділ набік.



Ідеальна стрижка для вашої форми обличчя / Фото з інстаграму

Прямокутне обличчя

Різкі риси прямокутного обличчя допоможе пом'якшити легкий чубчик-шторка. Та не забувайте про об'єм, якого потребує такий чубчик. Найкраща стрижка – французький боб, довжина якого до плечей чи трохи коротша. Це допомагає підкреслити, але не доповнювати довжину.



Ідеальна стрижка для вашої форми обличчя / Фото з інстаграму

Ромбоподібне обличчя

Ромбоподібне чи алмазоподібне обличчя зазвичай характеризують широкі вилиці, вузький лоб і щелепа, гостре підборіддя. Щоб пом'якшити ці риси, можна зробити м'які хвилі. Стилісти радять спробувати будь-яку форму чубчика або стрижку "шеггі". Такій формі обличчя найкраще пасує довге волосся.



Ідеальна стрижка для вашої форми обличчя / Фото з інстаграму