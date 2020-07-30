Здавалося б, що приготувати гречку зможе кожен, однак у цій справі є деякі тонкощі. Як зварити гречку смачною, поживною, зберігаючи всі її корисні властивості для організму людини – читайте у матеріалі.

Правильно зварену гречку на воді можна вживати в якості гарніру з м'ясними стравами, а також подавати до риби. Гречану кашу – солодку або ж солону – корисно готувати дітям на обід, а на сніданок – з маслом для всіх членів родини, повідомляє 24 канал.

Корисні властивості гречки

– Сприяє нормалізації обміну речовин. Сприятливо позначається роботі шлунково-кишкового тракту, робить корисний вплив на печінку.

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– Завдяки вмісту органічного цукру, гречка нормалізує вміст цукру в крові.

– Фолієва кислота зміцнює серце і судини, сприяє кровотворенню.

– Клітковина, що міститься в гречці, виводить з організму шлаки.

Як варити гречку на воді

Інгредієнти:

- 350 грамів гречаної крупи;

- 0,5 чайної ложки цукру;

- 3 столових ложки вершкового масла;

- 3 столові ложки олії.

Рецепт приготування:

1. Викладіть гречану крупу на розігріту суху сковорідку і смажте, помішуючи до 3-5 хвилин.



Рецепт приготування корисної гречки

2. Тоді всипте гарячу крупу в каструлю обсягом не менше 2,5 літрів і розмішайте в ній вершкове масло.



Гречка – корисна та смачна крупа

3. Залийте гречку однією літрою окропу, посоліть, ретельно розмішайте. Доведіть до кипіння, закрийте кришкою і варіть 20 хвилин.

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4. Тим часом цибулю наріжте тонкими четвертинками кілець. Приправте сіллю і цукром, обсмажте на середньому вогні в олії до золотистого кольору.



Цибуля покращить смак гречаної крупи

5. Вийміть каструлю з кашею з духовки, додайте обсмажену цибулю, ретельно перемішайте і відправте назад в духовку на 10 хвилин. Страва готова. Смачного!



Смачний та корисний рецепт гречаної крупи

Як варити гречку на молоці

Інгредієнти:

- один стакан гречаної крупи;

- цукор та сіль за смаком;

- 0,5 літри молока;

- 0,5 літри води.

Рецепт приготування:

1. Для початку варто перебрати гречку. Після цього сковороду поставити на вогонь, розігріти і всипати туди гречану крупу, обсмажуючи протягом трьох хвилин.

2. Після цього поставити каструлю з водою на вогонь, підсолити і довести до кипіння. Коли вода закипить, додати обсмажену гречану крупу і варити протягом двадцяти хвилин.



Рецепт поживної каші на молоці

3. Після закінчення варіння додати в гречку вершкове масло, після цього вогонь можна вимикати.

4. Розкласти кашу по тарілках і залити гарячим кип’яченим молоком та засипати цукром.

Корисна та поживна гречана каша з молоком готова! За бажанням у тарілку можна поставити фрукти або мед, відтак каша стане ще смачнішою і ароматнішою!