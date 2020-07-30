У кулінарії одним з найпростіших продуктів для приготування м'ясної страви вважається фарш. Всі ми любимо соковиті домашні котлетки, тож як їх правильно приготувати – читайте далі.

Домашні котлети з фаршу – це завжди смачна і поживна страва. Рецепт приготування є простим, однак у ньому є деякі тонкощі, яких варто дотримуватися, щоб котлета вийшла соковитою, повідомляє 24 канал.

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Як приготувати домашні котлети

Інгредієнти:

– 600 г фаршу (свино-яловичного);

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часника;

– 50 г хліба;

– 100 мл молока;

– олія для смаження;

– перець чорний мелений;

– сіль;

– панірувальні сухарі.

Рецепт приготування домашніх котлет:

1. Декілька шматочків хліба наріжте та замочіть у молоці. Якщо молока немає, його можна замінити водою.

2. Почистіть цибулю та зубчик часнику. Потріть цибулю на дрібній терці. Часник видавіть за допомогою часникодавки.

3. Додайте цибулю і часник до фаршу. Додайте чорний мелений перець та сіль за смаком.

4. До суміші додайте 1 яйце і розмішайте.

5. Відбийте фарш і поділіть його на декілька частин.

6. На дошку висипте панірувальні сухарі. Виділіть з фаршу невеличкі кульки. Повністю обкатайте котлету у сухарях, а тоді ножем натисніть на неї, щоб надати товщину. За допомогою руки, надайте котлеті овальної або ж подовгастої форми.

7. Поставте сковорідку на середній вогонь та обсмажте котлети до рум'яного кольору.



Домашні котлети

Готово!

Домашні котлети можна подавати з будь-яким гарніром. Це може бути картопляне пюре, спагетті, тушковані овочі, салати, крупи. Доповнити страву можна різноманітними соусами.

Дивіться відео, як приготувати домашні котлети:

Поради щодо приготування домашніх котлет:

1. Якщо у вас немає яйця, то можете готувати котлети без нього. Вони всеодно триматимуть форму.

2. Соковиті котлети вийдуть, якщо ви додасте до фаршу сухий хліб, а не свіжий.

3. Сформовані котлети не обов'язково смажити усі. Ви можете поставити їх у морозильну камеру, але обов'язково на дошку, щоб вони не склеїлися. Також вони мають бути обкатаними у панірувальних сухарях.

Смачного!