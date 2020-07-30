Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт
У кулінарії одним з найпростіших продуктів для приготування м'ясної страви вважається фарш. Всі ми любимо соковиті домашні котлетки, тож як їх правильно приготувати – читайте далі.
Домашні котлети з фаршу – це завжди смачна і поживна страва. Рецепт приготування є простим, однак у ньому є деякі тонкощі, яких варто дотримуватися, щоб котлета вийшла соковитою, повідомляє 24 канал.
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Як приготувати домашні котлети
Інгредієнти:
– 600 г фаршу (свино-яловичного);
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часника;
– 50 г хліба;
– 100 мл молока;
– олія для смаження;
– перець чорний мелений;
– сіль;
– панірувальні сухарі.
Рецепт приготування домашніх котлет:
1. Декілька шматочків хліба наріжте та замочіть у молоці. Якщо молока немає, його можна замінити водою.
2. Почистіть цибулю та зубчик часнику. Потріть цибулю на дрібній терці. Часник видавіть за допомогою часникодавки.
3. Додайте цибулю і часник до фаршу. Додайте чорний мелений перець та сіль за смаком.
4. До суміші додайте 1 яйце і розмішайте.
5. Відбийте фарш і поділіть його на декілька частин.
6. На дошку висипте панірувальні сухарі. Виділіть з фаршу невеличкі кульки. Повністю обкатайте котлету у сухарях, а тоді ножем натисніть на неї, щоб надати товщину. За допомогою руки, надайте котлеті овальної або ж подовгастої форми.
7. Поставте сковорідку на середній вогонь та обсмажте котлети до рум'яного кольору.
Домашні котлети
Готово!
Домашні котлети можна подавати з будь-яким гарніром. Це може бути картопляне пюре, спагетті, тушковані овочі, салати, крупи. Доповнити страву можна різноманітними соусами.
Дивіться відео, як приготувати домашні котлети:
Поради щодо приготування домашніх котлет:
1. Якщо у вас немає яйця, то можете готувати котлети без нього. Вони всеодно триматимуть форму.
2. Соковиті котлети вийдуть, якщо ви додасте до фаршу сухий хліб, а не свіжий.
3. Сформовані котлети не обов'язково смажити усі. Ви можете поставити їх у морозильну камеру, але обов'язково на дошку, щоб вони не склеїлися. Також вони мають бути обкатаними у панірувальних сухарях.
Смачного!