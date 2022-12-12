Як ворожити вдома на Андрія: звідки прийде майбутній наречений або коли буде весілля 

Найочікуваніше свято для усіх молодих дівчат настане вже 13 грудня. Саме у цей день церква відзначає День святого Андрія Первозванного. У ніч на Андрія дівчата часто збираються компаніями, аби дізнатись, хто ж їхній суджений.

За дохристиянськими віруваннями українців, у ніч з 12 на 13 грудня відбуваються містичні речі та дива. Раніше, за старим стилем, цей день відзначали 30 листопада, в останній день осені. Колись пращури віддавали останню данину поваги старому Сонцю, каже 24 канал.

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Також ввечері 12 грудня молодь сходилась до однієї хати, де грали в різні ігри, співали пісень та жартували. Це все мало милозвучну та вже трішки забуту назву "вечорниці". А поки дівчата ворожили, хлопці у ніч на 13 грудня ходили робити "збитки" – кидали комусь бур'яни на подвір'я, крали брами та двері. Подекуди в Україні така традиція збереглась і досі.

Як провести вечір 12 грудня та зазирнути у своє майбутнє – читайте в нашому матеріалі.

Містичні ворожіння на Андрія в домашніх умовах: як дізнатися ім'я судженого

У ніч на 13 грудня покладіть собі під подушку мішечок з чоловічими іменами. На окремих папірцях напишіть 11 імен на свій розсуд, а один папірець залишіть порожнім. Вранці витягніть один з них. Яке ім'я випаде – таке й матиме ваш майбутній чоловік. А якщо ви витягнули порожній папірець – доля бажає залишити його ім'я в таємниці. Напередодні Андріївської ночі напишіть по одному чоловічому імені на кількох цибулинах. Поставте їх у місткість з водою. Яка цибулина проросте першою – того ім'я і стане вашою долею. У миску налийте води, а на краях посудини закріпіть шматки паперу з іменами хлопців. На середину води пустіть запалену свічечку у човнику з горіхової шкарлупи і чекайте, доки він не припливе до одного з країв з чоловічим іменем. Той і стане вашим обраним.



Ворожіння на ім'я нареченого / Фото Pexels

Ще один спосіб наворожити ім'я судженого дуже простий. У ніч з 12 на 13 грудня вийдіть на вулицю і запитайте ім'я у першого зустрічного, обов'язково незнайомого, перехожого. Яке буде у нього ім'я – таке й у вашого нареченого. Найпростіший спосіб ворожіння – взяти гребінець та покласти його перед сном під подушку. При цьому приговорюючи "Суджений-ряджений, прийди і причеши мене". І образ судженого прийде уві сні.

Коли вийдете заміж

Спіймайте у горщик павука і прикрийте, так щоб не втік. Якщо тварина почне снувати павутину – невдовзі заручини.

Якщо дівчат назбиралась ціла компанія – можна поворожити на чоботях. Кожна бере по своєму чоботу, і переставляєте через хату – від стіни до порогу. Чий чобіт першим закінчить естафету – та й відгуляє весілля першою.



Коли вийдете заміж / Фото santorpack

Через голову киньте чобіт. Якщо він падав носом – треба звернути увагу на те, у який бік він вказував, адже з того боку варто чекати нареченого. А якщо чобіт падав підошвою – невдовзі чекайте сватів.

Ще один варіант з чобітьми. "Міряючи" підлогу чоботом від стіни до порога, приказуйте на один переставлений чобіт "молодець", "удівець", "буду дівувати". Який варіант застане ваш чобіт на порозі – те й чекайте найближчого року.

Перед Андрієвою ніччю відламайте гілочку вишні. Але це потрібно зробити так, щоб ніхто не бачив. Удома поставте у воду, промовивши: "Святий Андрію, маю на Тебе надію. Дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела". Якщо до Різдва розцвіте – вийдете цього року заміж, а як ні – доведеться чекати наступного року.

Ворожіння на гілочці вишні / Фото Pixabay

У компанії дівчат можна поворожити і на нитці. Кожна бере по шматку нитки однакової довжини і підпалює її. Чия догорить найшвидше – та дівчина вийде перша заміж. Якщо ж нитка загасне одразу або згорить наполовину – за віруваннями це не дуже добре. Але будьте дуже обережні як з вогнем, так і з пальцями.

Ворожіння на квасолі. Берете лівою рукою жменю квасолі, по одній відкладаєте, примовляючи: "у дівках сиджу" – "заміж піду", і так доти, доки не закінчиться квасоля.



Ворожіння на фасолі / Фото tochka.net

Візьміть кілька непрозорих чашок. Розкладіть у них: хліб, цибулю, сіль, цукор, кільце, гроші, а водну налийте воду. Кількість дівчат повинна бути рівною кількості чашок. Потім кожна повинна зі заплющеними очима вибрати чашку. Цибуля – до сліз, хліб – до статку, кільце – до весілля, вода – вас очікує стійке положення, сіль – до неприємностей. Якщо дісталася чашка з цукром, незабаром вас очікують веселощі. Гроші – до багатства. Для того, щоб поворожити на попелі, потрібно спалити на тарілці зім'ятий аркуш паперу, а потім запалити свічку. Та за тінню, яка утворилась попелом, можна визначити свою долю. Якщо побачите обриси будівлі – до вінчання.

Ворожіння на перснях

У ніч на Андрія, усамітнившись, подумайте про те, яких змін в особистому житті хочете найбільше. Після такої медитації візьміть достатньо глибоку мисочку та насипте в неї пшениці.

Туди покладіть чотири різні персні: простий, золотий, срібний та перстень з дорогоцінним каменем. Перемішайте так, щоб вони повністю "потонули" у пшениці.

Заплющивши очі, ще раз нагадайте собі про найбільш бажане та витягніть один перстень. Простий – шукатимете свою долю, золотий – вийдете заміж, срібний – зустрінете свою пару, з коштовним каменем – вас будуть любити.

Ворожіння на бажання

У ніч на 13 грудня візьміть нову коробку сірників. Тримаючи її в руках, зосередьтеся на своєму бажанні або питанні. Потім витягуйте сірники по черзі.

І на кожен сірник примовляйте "збудеться", "не збудеться" або "так", "ні". Останній сірник – ваша відповідь.

Яким буде чоловік

У мисочку налийте води. Покришіть воскову свічку на шматочки, розтопіть їх у металевій ложці над свічкою або іншим джерелом тепла. Розтоплений віск швидко вилийте у миску. Він швидко застигне, а вже з незвичних форм спробуйте розгледіти обриси свого майбутнього чоловіка.



Яким буде чоловік / Фото volynua

За давніми віруваннями, в ніч на Андрія д олю можна було побачити й у дзеркалі. Усамітніться, так щоб нікого не було у кімнаті, сядьте перед дзеркалом, поставте з обох боків дзеркала по запаленій свічці, тричі примовляючи такі слова:

Я тебе, дзеркало, питаю,

З ким я свою долю злучити маю?

З'єднати з Іванком прошу,

Бо його в серденьку ношу.

Після цього відверніться від дзеркала, закрийте очі та скажіть наступне:

Святий Андрію, допоможи,

Судженого мого покажи!

Ворожу на свій вінок,

Прошу захисту від зірок!

Дай, Боже, шлюбу дочекати,

Мене з Іванком звінчати.

Відтак одразу різко поверніться і гляньте у дзеркало. Але не налякайтесь того, що побачите. Якщо за першим разом нічого не вийшло – можна повторити процес 3 рази. Та якщо доля не змилосердилась і з наступних спроб – тоді чекайте аж наступного року.



Ворожіння на Андрія / Фото Pexels

Побачити обличчя нареченого можна також у сні. Перед тим, як лягти спати, поставте під ліжко склянку з водою, а зверху – дерев'яну галузку чи невеличку дощечку, яка символізуватиме кладку через річку. Після цього промовте тричі такі слова:

О дай же, Боже, молодій мені,

Щоб приснився мій суджений вві сні.

І Тебе, Святий Андрію,

Я прошу, як умію:

Святий Андрію, допоможи,

Мене сьогодні не залиши!

Ой ти, місточок, та не хилися,

А ти, Іванку, мені приснися.

Перейди річку – биструю воду,

Й веди до шлюбу мене, молоду.

Гарної забави та нехай доля вам неодмінно посміхнеться!