Как гадать дома на Андрея: откуда придет будущий жених или когда будет свадьба

Самый ожидаемый праздник для всех молодых девушек наступит уже 13 декабря. Именно в этот день церковь отмечает День святого Андрея Первозванного. В ночь на Андрея девушки часто собираются компаниями, чтобы узнать, кто же их суженой.

По дохристианским верованиям украинцев, в ночь с 12 на 13 декабря происходят мистические вещи и чудеса. Раньше по старому стилю этот день отмечали 30 ноября, в последний день осени. Когда-то предки отдавали последнюю дань уважения старому Солнцу, говорит 24 канал.

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Также вечером 12 декабря молодежь сходилась в один дом, где играли в разные игры, пели песни и шутили. Это все имело благозвучное и уже немного забытое название "вечорницы". А пока девушки гадали, ребята в ночь на 13 декабря ходили делать "убытки" – бросали кому-то сорняки во двор, воровали ворота и двери. Кое-где в Украине такая традиция сохранилась до сих пор.

Как провести вечер 12 декабря и заглянуть в свое будущее читайте в нашем материале.

Мистические гадания на Андрея в домашних условиях: как узнать имя суженого

В ночь на 13 декабря положите себе под подушку мешочек с мужскими именами. На отдельных бумажках напишите 11 имен по своему усмотрению, а одну бумажку оставьте пустой. Утром вытащите одну из них. Какое имя выпадет – такое и будет иметь ваш будущий муж. А если вы вытащили пустую бумажку – судьба желает оставить его имя в тайне. Накануне Андреевской ночи напишите по одному мужскому имени на нескольких луковицах. Поставьте их в емкость с водой. Какая луковица прорастет первой – того имя и станет вашей судьбой. В миску налейте воду, а на краях сосуда закрепите куски бумаги с именами парней. На середину воды пустите зажженную свечку в лодочке из ореховой скорлупы и ждите, пока она не приплывет к одному из краев с мужским именем. Тот и станет вашим суженым.



Гадание на имя жениха / Фото spektrnews

Еще один способ наворожить имя суженого очень прост. В ночь с 12 на 13 декабря выйдите на улицу и спросите имя у первого встречного, обязательно незнакомого, прохожего. Какое у него будет имя – такое и у вашего жениха. Самый простой способ гадания – взять расческу и положить ее перед сном под подушку. При этом приговаривая "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". И образ суженого придет во сне.

Когда выйдете замуж

Поймайте в горшок паука и прикройте так, чтобы не убежал. Если животное начнет плести паутину – скоро помолвка.

Если девушек насобиралась целая компания – можно погадать на сапогах. Каждая берет по своему сапогу, и переставляете через дом – от стены до порога. Чей сапог первым закончит эстафету – та и отгуляет свадьбу первой.



Когда выйдете замуж / Фото santorpack

Через голову бросьте сапог. Если он падал носом – нужно обратить внимание на то, в какую сторону он указывал, так как с той стороны стоит ждать жениха. А если сапог падал подошвой – скоро ждите сватов.

Еще один вариант с сапогами. "Меряя" пол сапогом от стены до порога, приговаривайте на один переставленный сапог "молодец", "вдовец", "буду сидеть в девках". Какой вариант застанет ваш сапог на пороге – то и ждите в ближайший год.

Перед Андреевой ночью отломите веточку вишни. Но это нужно сделать так, чтобы никто не видел. Дома поставьте в воду, проговорив: "Святой Андрей, имею на тебя надежду. Дай, чтобы вишня зацвела, а мою судьбу на порог привела". Если к Рождеству расцветет – выйдете в этом году замуж, а если нет – придется ждать следующего года.



Гадание на веточке вишни / Фото cenwen

В компании девушек можно погадать и на нитке. Каждая берет по куску нити одинаковой длины и поджигает ее. Чья догорит быстрее всего – та девушка выйдет первой замуж. Если же нить затухнет сразу или сгорит наполовину – по верованиям это не очень хорошо. Но будьте очень осторожны как с огнем, так и с пальцами.

Гадание на фасоли. Берете левой рукой горсть фасоли, по одной откладываете, приговаривая: "в девках сижу" – "замуж пойду", и так до тех пор, пока не закончится фасоль.



Гадание на фасоли / Фото tochka.net

Возьмите несколько непрозрачных чашек. Разложите в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, а в одну налейте воду. Количество девушек должно быть равным количеству чашек. Затем каждая должна с закрытыми глазами выбрать чашку. Лук – к слезам, хлеб – к состоянию, кольцо – к свадьбе, вода – вас ожидает устойчивое положение, соль – к неприятностям. Если досталась чашка с сахаром, вскоре вас ожидает веселье. Деньги – к богатству.

Для того, чтобы погадать на пепле, нужно сжечь на тарелке смятый лист бумаги, а затем зажечь свечу. И по тени, которая образовалась пеплом, можно определить свою судьбу. Если увидите очертания здания – к венчанию.

Гадание на перстнях

В ночь на Андрея, уединившись, подумайте о том, каких перемен в личной жизни хотите больше всего. После такой медитации возьмите достаточно глубокую мисочку и насыпьте в нее пшеницу.

Туда положите четыре разных перстня: простой, золотой, серебряный и перстень с драгоценным камнем. Перемешайте так, чтобы они полностью "утонули" в пшенице.

Закрыв глаза, еще раз напомните себе о наиболее желаемом и вытащите один перстень. Простой – будете искать свою судьбу, золотой – выйдете замуж, серебряный – встретите свою пару, с драгоценным камнем – вас будут любить.

Гадание на желание

В ночь на 13 декабря возьмите новую коробку спичек. Держа ее в руках, сосредоточьтесь на своем желании или вопросе. Затем вытаскивайте спички по очереди.

И на каждую спичку приговаривайте "сбудется", "не сбудется" или "да", "нет". Последняя спичка – ваш ответ.

Каким будет муж

В мисочку налейте воды. Покрошите восковую свечу на кусочки, растопите их в металлической ложке над свечой или другим источником тепла. Растопленный воск вылейте в миску. Он быстро застынет, а из непривычных форм попытайтесь разглядеть очертания своего будущего мужа.



Каким будет муж / Фото volynua

По давним верованиям, в ночь на Андрея судьбу можно было увидеть и в зеркале. Уединитесь так, чтобы никого не было в комнате, сядьте перед зеркалом, поставьте с обеих сторон зеркала по зажженной свече, трижды приговаривая такие слова:

Я тебе, дзеркало, питаю,

З ким я свою долю злучити маю?

З'єднати з Іванком прошу,

Бо його в серденьку ношу.

После этого отвернитесь от зеркала, закройте глаза и скажите следующее:

Святий Андрію, допоможи,

Судженого мого покажи!

Ворожу на свій вінок,

Прошу захисту від зірок!

Дай, Боже, шлюбу дочекати,

Мене з Іванком звінчати.

Потом сразу резко повернитесь и гляньте в зеркало. Но не испугайтесь того, что увидите. Если с первого раза ничего не получилось – можно повторить процесс 3 раза. Но если судьба не смилостивилась и со следующих попыток – тогда ждите следующего года.



Гадание на Андрея / Фото kharkov-online

Увидеть лицо жениха можно также во сне. Перед тем, как лечь спать, поставьте под кровать стакан с водой, а сверху – деревянную веточку или небольшую дощечку, которая будет символизировать кладку через реку. После этого произнесите трижды такие слова:

О дай же, Боже, молодій мені,

Щоб приснився мій суджений вві сні.

І Тебе, Святий Андрію,

Я прошу, як умію:

Святий Андрію, допоможи,

Мене сьогодні не залиши!

Ой ти, місточок, та не хилися,

А ти, Іванку, мені приснися.

Перейди річку – биструю воду,

Й веди до шлюбу мене, молоду.

Приятных развечений и пускай судьба вам обязательно улыбнется!