Коли час збирати часник на грядці: підкажуть деякі ознаки

Під час вирощування часнику, йому важливо, щоб земля була родючою та достатня кількість вологи. Тоді буде урожай. Залишилось дізнатися, коли його збирати.

Правильний час викопування – вагомий, бо від цього залежить, який потім буде смак плодів. Усі ж хочуть, щоб був смачний та робота не пройшла даремно. З'ясувати, коли це робити, допоможе 24 Канал.

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Коли викопувати часник: найкращий термін

Коли хороша погода, то зимовий часник вже можна збирати у кінці липня, а от ярий – десь на 3 тижні після нього. Важливо врахувати полив, аби головки були великим. Тож за 15-20 днів до збору кількість води зменшують. Земля має бути в міру зволоженою. Щоб часник швидше став спілим, землю від цибулин відгортають незадовго до збору урожаю.

Зрозуміти, коли вже пора збирати плоди, неважко. Необхідно час від часу (раз у тиждень) викопувати кілька головок з городу та добре на них подивитись.



Спілий часник / Фото Agro Portal

Коли часник все ще дозріває, його шкірка виглядає соковитою, міцно вміщує зубці в головці та високо здіймається до стебла. А якщо ж часник вже готовий до збору, то ця оболонка стане сухою, попри те, що тримає головку. Тоді можете починати збір урожаю.

Як правильно викопувати часник

Під час того, як будете викопувати плоди, треба бути обережним, аби його не пошкодити. Оптимально робити це вилами, бо лопатою можна зачепити головку.

Коли на дворі довго триває спека, можна перед тим, як копати, зволожити ділянку. Якщо забирати суху землю з викопаних головок, то коріння обриваються біля самого денця. Так можуть з'являтися хвороби часнику. А якщо тягнути корені зі зволоженого ґрунту, то так буде простіше та менше травмуватимуться плоди.



Викопаний часник на грядці / Фото з ютубу

При гарній теплій погоді головки часнику варто розмістити рядами на городі, аби листя другого ряду прикривало головки першого ряду. Часник треба сушити хоча б 2-3 дні, тоді перевернути та знову сушити ще 2-3 дні. Якщо часник добре висохнув, то зубці всередині не будуть м'якими. Потрібно також уважно оглянути весь часник та викинути хворі чи пошкоджені головки. Їх використовувати вже не можна.