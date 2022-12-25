Їстівну прикрасу можна використати для оздоби святкового столу. Гарні квіти здивують гостей та додадуть особливого шарму звичним стравам, пише 24 канал.

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Як зробити троянду з ковбаси

Простий трюк із салямі може прикрасити будь-який стіл. Троянди з ковбаси підходять для зустрічей з друзями та для святкових урочистостей. Робити таку прикрасу максимально просто та швидко. Головне – мати приблизно однакові шматочки ковбаси за товщиною.

Щоб отримати чудову троянду, яка прикрасить страви та може стати повноцінною частиною новорічного столу, треба обережно складати на стінки бокалу ковбасу салямі, щоб шматочки утворювали імпровізовані пелючтки. Після цього достатньо просто перевернути бокал та отримати унікальну троянду з салямі.