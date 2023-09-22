Як прибрати дім за 10 хвилин до приходу гостей: кілька простих порад

Бувають такі ситуації, коли спокійно сидиш собі та нікого не чекаєш. Аж тут з'являються неочікувані гості, а в домі – безлад.

Це створює стрес, бо якісно поприбирати дім, особливо якщо він великий, неможливо. Але хоча б удати вигляд чистого помешкання – цілком реально. 24 Канал дасть кілька простих порад, як привести квартиру чи будинок до ладу в найкоротші терміни.

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Як прибрати помешкання за короткий час

Перше місце, у якому опиняться гості, буде коридор. Покладіть своє взуття в шафу та підготуйте капці для гостей. Верхній одяг теж сховайте, залишивши вільне місце у прихожій для людей.

Далі одразу переходьте до тієї кімнати, де будете приймати гостей. Часто – це зал, вітальня чи їдальня. Важливо, щоб приміщення мало охайний вигляд.

Заберіть від очей зайві дрібні предмети, одяг на спинках стільців. Ніщо не повинно відволікати. Поверхні та підлогу швидко потріть вологою ганчіркою.



Косметичні засоби у ванній / Фото Izzihome.com

Переходимо до ванної. Будь-які косметичні засоби сховайте в шафу чи просто в пакет, пізніше переставите на місце. Мийним засобом освіжіть всі поверхні, а особливо – крани, раковину, дзеркало та унітаз. Тому що на сантехніці найбільше видно бруд.

Покладіть для гостей додаткові рушнички та туалетний папір. Можете використати освіжувач повітря для приємного аромату.

Огляньте своє помешкання на наявність павутиння. Переважно воно приховується по кутках плінтусів або на стелі. Приберіть його.



Чиста раковина / Фото Freepik

Не варто забувати про якісне миття кухні. Зверніть увагу на ручки дверей, холодильника, раковину та крани. Їх треба очистити найкраще. Також намагайтесь швидко помити та сховати брудний посуд, щоб не зіпсувати враженню про свою оселю.