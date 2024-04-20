Цікаві варіанти писанок з бісеру, які легко можна зробити своїми руками

Вже зовсім скоро, 5 травня, відзначатиметься Великдень. Традиційним атрибутом цього свята є писанки. Люди не лише купують їх у магазині, але й роблять власноруч. Інколи handmade-варіанти навіть виглядають оригінальніше та гарніше.

Писанка з бісеру вдало прикрасить ваш великодній кошик та стіл. Крім того, її легко повторити вдома. Тож беріть дітей та починайте творити. А декілька варіантів великодніх яєць підготував LifeStyle 24.

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Найпростіший варіант писанки з бісеру

Для початку візьміть пластикове або дерев'яне яйце та підготуйте бісер. Обирайте кольори, які найбільше пасуватимуть до великоднього кошика. В процесі вам також можуть знадобитися й інші предмети, зокрема клей.

Один із найпростіших способів – насипати бісер у посудину, змастити клеєм яйце та добре викачати його у намистинках. Якщо якась область залишилась порожньою, то доклейте все власноруч. До речі, тут краще використовувати яйце з пінопласту. Однак вибір все одно за вами.

Писанка з бісеру / Фото "Пустунчик"

Писанка з бісеру за допомогою нитки

Є складніший варіант писанки з бісеру, тому попросіть про допомогу у когось з дорослих. Візьміть голку, нитку та починайте нанизувати бісер. Можна зробити як однотонне великоднє яйце, так й різноколірне. Все на ваш смак. Потім закріпіть композицію на верхній частині писанки. Для цього використайте клей. А далі протягуйте нитку з бісером по колу. Не нанизуйте всі намистинки одразу, оскільки вони можуть випадково розсипатися.

Писанка з бісеру / Фото Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

Обирайте той варіант писанки, який вам сподобається найбільше. Поспішайте зробити красивий великодній декор, адже свято вже зовсім скоро.