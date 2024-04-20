Цікаві варіанти писанок з бісеру, які легко можна зробити своїми руками
Вже зовсім скоро, 5 травня, відзначатиметься Великдень. Традиційним атрибутом цього свята є писанки. Люди не лише купують їх у магазині, але й роблять власноруч. Інколи handmade-варіанти навіть виглядають оригінальніше та гарніше.
Писанка з бісеру вдало прикрасить ваш великодній кошик та стіл. Крім того, її легко повторити вдома. Тож беріть дітей та починайте творити. А декілька варіантів великодніх яєць підготував LifeStyle 24.
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Найпростіший варіант писанки з бісеру
Для початку візьміть пластикове або дерев'яне яйце та підготуйте бісер. Обирайте кольори, які найбільше пасуватимуть до великоднього кошика. В процесі вам також можуть знадобитися й інші предмети, зокрема клей.
Один із найпростіших способів – насипати бісер у посудину, змастити клеєм яйце та добре викачати його у намистинках. Якщо якась область залишилась порожньою, то доклейте все власноруч. До речі, тут краще використовувати яйце з пінопласту. Однак вибір все одно за вами.
Писанка з бісеру за допомогою нитки
Є складніший варіант писанки з бісеру, тому попросіть про допомогу у когось з дорослих. Візьміть голку, нитку та починайте нанизувати бісер. Можна зробити як однотонне великоднє яйце, так й різноколірне. Все на ваш смак. Потім закріпіть композицію на верхній частині писанки. Для цього використайте клей. А далі протягуйте нитку з бісером по колу. Не нанизуйте всі намистинки одразу, оскільки вони можуть випадково розсипатися.
Обирайте той варіант писанки, який вам сподобається найбільше. Поспішайте зробити красивий великодній декор, адже свято вже зовсім скоро.