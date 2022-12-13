Неповторно та екологічно: створюємо новорічний декор для дому, кращий за магазинні прикраси

Підготовка до новорічних світ у самому розпалі – полиці магазинів наповнені прикрасами, проте багатьом хочеться мати оригінальніші та дешевші прикраси, які будуть неповторними та атмосферними. Читайте в матеріалі, як створити власний новорічний дизайн за допомогою мінімуму предметів та здивувати гостів у новорічну ніч.

24 канал підготував добірку оригінальних та автентичних прикрас, які додадуть вашому помешканню неповторної атмосфери.

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Лайфхакери з усього світу діляться трюками, як прикрасити свій будинок за допомогою паперу, дерева, фруктів та шишок. Такі композиції ніколи не виходять однаковими, додадуть святковості та й коштують мізер – більшість предметів для створення можна знайти в саду чи лісі.

Однозначний тренд в усьому світі – використання свічок у декорі. Для українців ця мода особливо актуальна – через постійні обстріли російських окупантів багато громадян залишаються без електроенергії та джерел світла.

Просте та красиве декорування свічок може не тільки зайняти всю родину, коли немає чи зайнятися без світла, але і значно підняти настрій атмосферними композиціями та теплим світлом.

Натуралістичність – ще один тренд новорічного декору. Замість пластикових іграшок чи яскравих різнокольорових гірлянд акцент змістився на ніжні, природні кольори у поєднання з теплим світлом.

Особливо вдалим рішенням буде використання шишок та гілочок з дерев – хвойних чи листових. Приглушена кольорова гама, запах деревини та неординарний вигляд – ось, що може наповнити серце комфортом та теплом.