Сусіди будуть заздрити: як збільшити урожай на городі за допомогою пива

Пиво – не лише смачний напій, а ще й корисна рідина у рослинництві. Якщо має протерміноване пиво або його залишки, не виливайте.

Пиво містить у своєму складі дріжджі, солод та шишки хмелю, які чудово позначаються на здоров'ї рослин. Це допоможе вам значно збільшити урожай. Як використовувати найдешевше пиво у догляді за рослинами – знає 24 канал.

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Підживлюємо рослини пивом

Якщо ви вирішили удобрювати насадження таким напоєм, як пивом, то обирайте без барвників, консервантів і штучних підсолоджувачів. Фахівці радять брати пиво з низьким вмістом алкоголю або зовсім безалкогольне. Адже якщо воно дуже алкогольне – це погано позначається на рослинах та землі. Воно має зберігатися максимум 10 днів.

Щоб підживлювати рослини, можна поливати ним в чистому вигляді, але краще – розбавити. Зазвичай до пива додають воду в співвідношенні 1:10.

Підживлювати рослини пивом треба суто під корінь, щоб не потрапляло на листя. Можна їх легенько обприскати водою. Для однієї рослини вистачить 500 мілілітрів розчину, а якщо у чистому вигляді – по 100 мілілітрів на кожну.

Не варто використовувати пиво як добриво надто часто, це може зашкодити рослинам. Вистачить 1 раз у 2-3 тижні.

Зазначимо, що пивний напій не рекомендують використовувати як єдине добриво. Також не слід замінювати ним традиційний полив водою. Удобрення пивом можна проводити інтервально: 1 раз на місяць, тоді 1 місяць перерви, тоді знову 1 раз на місяць. Слідкуйте також, як реагують рослини на таку підгодівлю. І дійте відповідно до реакції.