Як зберігати картоплю після збору, щоб простояла всю зиму

Коли ви вже зібрали картоплю, то на перший погляд здається, що головний етап позаду. Це частково так, але не варто забувати про правильне зберігання овочу потім.

Після того, як ви викопали картоплю із землі, не поспішайте ставити її у підвал. Тому що є ще деякі нюанси, які треба знати. Водночас слід пам'ятати про правила зберігання плодів у підвалі. Більше – розповість 24 Канал.

До теми Нарешті з'ясувалося: чи можна викопувати картоплю у вересні, якщо ще не зробили цього

Як правильно зберігати картоплю після збору

Важливий момент: якщо ви копали картоплю після дощу чи ґрунт був вологим, треба висушити її перед тим, як ставити у підвал чи льох. Треба залишити трохи на дворі чи під навісом, щоб підсушилась.



Сушіння картоплі / Фото Agronomu.com

Заодно в цей час усілякі пошкодження, які могли з'явитись під час збору урожаю, загояться. А також шкірка стане грубшою. На скільки часу затягнеться цей період, залежить від самої картоплі, але зазвичай не більше 3 тижнів. Якщо холодно на вулиці – може бути й довше.

До речі, уважно огляньте плоди перед тим, як ставити у підвал чи льох. Хворі та гнилі картоплини – викиньте.

перед тим, як ставити у підвал чи льох. Хворі та гнилі картоплини – викиньте. Оптимально тримати урожай в дерев'яних ящиках або на дошках, аби плоди не доторкалися до цементу, бетону чи заліза. Від цього вони можуть гнити.



Гнила картопля / Фото Miller Research LLC

Врахуйте, що плодам треба забезпечити вентиляцію повітря. Картоплини повинні бути захищеними від вологи. Тому можна прикрити їх соломою чи мішковиною. Урожай має зберігатися при температурі не більше, ніж +5.

Також є один простий лайфхак, як зберігати картоплю довше. Слід посипати її сухим лушпинням цибулі або засушеним листям горобини. Вони мають у складі фітонциди – потужні речовини, котрі вбивають шкідливі мікроби.