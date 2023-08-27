Захист цибулі та моркви від шкідників: 3 рецепти, які треба спробувати

Як цибулю, так і моркву атакують різні шкідники. Часто це саме цибулева та морквяна мухи. Вони відкладають яйця біля коренів рослин.

Згодом такі мухи починають харчуватися листками та плодами овочів. Черед деякий час рослини в'януть та нема вже, що збирати. Що ж робити, аби вберегти плоди – розкаже 24 Канал.

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Як захистити цибулю та моркву від шкідників

Фахівці рекомендують обробляти цибулю та моркву сумішшю на основі деревного попелу й гірчиці у пропорції 3:1. Можна ще додатково посипати ним ділянки з овочами.

Оптимально буде провести кілька таких обробок. Перший раз процедуру треба зробити перед саджанням насіння. Другий раз обробку проводять, коли саджанці зійшли та виросли десь на 7 сантиметрів. Згодом слід посипати грядку розчином із гірчичного порошку 1 на 2 тижні, якщо помітите на них шкідників.

Городники запевняють, що такий засіб не просто вбереже овочі від шкідників, але й цибуля та морква будуть швидше рости та розвиватися. Гірчичним порошком можна посипати город у будь-який момент, коли та побачили шкідників.



Гірчичний порошок / Фото "Харчовик"

Проти цибулевої мухи допоможе звичайна сіль. Треба просто розбавити 200 грамів звичайної солі у 10 літрах води. Цей засіб радять застосовувати, коли в рослини з'явилось перо 8-10 сантиметрів. Поливають розчин в лунки біля коренів.



Кухонна сіль / Фото Fotolia

А от у боротьбі з морквяною мухою рекомендується приготувати суміш із 1 частини нафталіну та 10 частин піску. Використовують такий засіб 1 раз у тиждень.



Нафталін / Фото "УтильВторПром"