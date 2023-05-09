Картопля без колорадського жука: 6 способів боротьби зі шкідниками

Картоплю вирощувати нескладно, але періодично з'являються деякі проблеми. Зокрема, колорадський жук. Варто дізнатись, як захистити від них картоплю.

Картоплю часто саджають, бо вона – нескладна у догляді. Втім, іноді виникають деякі труднощі. Наприклад, колорадський жук. 24 Канал підкаже, як захистити картоплю від колорадських жуків.

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Як захистити картоплю від колорадського жука

Ручний збір жуків. Періодично обходьте свої грядки та збирайте жуків, які зібралися на картоплі. Водночас якщо знайдете яйця жуків, які розміщені звичайно на зворотній стороні листя, їх також слід видалити. Цей метод ідеально підійде, якщо ділянка – невелика. І цю процедуру доведеться виконувати ледь не щодня, щоб виловити усіх комах.



Колорадський жук / Фото Depositphotos

Фізичні бар'єри. Використовуйте сітку або інші матеріали для покриття рослин, які забезпечують бар'єр між жуками та листям картоплі.



Сітка / Фото Епіцентр

Стійкі сорти. Існують сорти картоплі сорти, які менш схильні до зараження шкідниками. Краще обирати їх. Втім, це не є абсолютною панацеєю від колорадського жука.



Картопля / Фото Їсти

Народні засоби. Є ще деякі методи боротьби з колорадським жуком. Йдеться про запахи, які їх відлякують. Можна обприскувати посадки цибульно-часниковим настоєм, полиново-перцевим, мильним розчином. Цей спосіб є доволі ефективним.



Цибуля / Фото Shuba.life

Мульчування ґрунту. Для цього можна використати березову або соснову тирсу. Вони блокують живлення жуку й він втрачає сенс там перебувати.



Мульчування / Фото Аптека Садівника

Сівозміна. Чергування різних овочів на городі є дуже корисним. Саджаючи різні рослини на грядках, ви можете зменшити кількість жуків, які живуть в землі та на рослинах.



Сівозміна / Фото Вікіпедія