Обов'язково збудеться: 3 способи загадати побажання на Новий рік

31 грудня 2022, 21:30
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Проводжаючи старий рік, українці та люди з усього світу загадують бажання на наступний. Читайте, яким чином загадати бажання на прийдешній рік, щоб воно збулося.

Окрім класичного загадування бажання на шампанському, є і багато інших, цікавих та не менш дієвих методів, пише 24 канал. 

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Бажання під подушкою 

Якщо ви не можете визначитися з бажанням, напишіть багато! Метод загадування бажань під подушкою дозволяє долі обрати, що збудеться у вашому новому році. 

Напишіть кілька побажань на аркушах та заховайте їх під подушкою. Вранці 1 січня дістаньте з-під подушки 1 аркушик – те, що вам випало першим, і буде бажанням, яке обов'язково здійсниться. 

Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash

Бажання у пляшці 

Щоб закріпити побажання із шампанським, можна використати пляшку з-під нього. Напишіть на аркуші записку з побажанням та покладіть у пусту новорічну пляшку. 

Пляшку потрібно ретельно заховати та не викидати – тримати її потрібно, допоки не здійсниться бажання. 

Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash

Бажання на бенгальському вогнику 

Запаліть бенгальський вогонь, коли б'ють куранти та загадайте бажання. Попіл від бенгальського вогню потрібно зберігати, допоки не виповниться ваше бажання. 

Вогонь у новорічну ніч матиме силу, яка допоможе здійснити ваше заповітне побажання якомога скоріше. 

Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід