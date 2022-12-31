Окрім класичного загадування бажання на шампанському, є і багато інших, цікавих та не менш дієвих методів, пише 24 канал.

Читайте також З прийдешнім Новим роком 2023: неймовірні картинки-привітання зі святом

Бажання під подушкою

Якщо ви не можете визначитися з бажанням, напишіть багато! Метод загадування бажань під подушкою дозволяє долі обрати, що збудеться у вашому новому році.

Напишіть кілька побажань на аркушах та заховайте їх під подушкою. Вранці 1 січня дістаньте з-під подушки 1 аркушик – те, що вам випало першим, і буде бажанням, яке обов'язково здійсниться.

Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash

Бажання у пляшці

Щоб закріпити побажання із шампанським, можна використати пляшку з-під нього. Напишіть на аркуші записку з побажанням та покладіть у пусту новорічну пляшку.

Пляшку потрібно ретельно заховати та не викидати – тримати її потрібно, допоки не здійсниться бажання.

Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash

Бажання на бенгальському вогнику

Запаліть бенгальський вогонь, коли б'ють куранти та загадайте бажання. Попіл від бенгальського вогню потрібно зберігати, допоки не виповниться ваше бажання.

Вогонь у новорічну ніч матиме силу, яка допоможе здійснити ваше заповітне побажання якомога скоріше.

Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash