Окрім класичного загадування бажання на шампанському, є і багато інших, цікавих та не менш дієвих методів, пише 24 канал.
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Бажання під подушкою
Якщо ви не можете визначитися з бажанням, напишіть багато! Метод загадування бажань під подушкою дозволяє долі обрати, що збудеться у вашому новому році.
Напишіть кілька побажань на аркушах та заховайте їх під подушкою. Вранці 1 січня дістаньте з-під подушки 1 аркушик – те, що вам випало першим, і буде бажанням, яке обов'язково здійсниться.
Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash
Бажання у пляшці
Щоб закріпити побажання із шампанським, можна використати пляшку з-під нього. Напишіть на аркуші записку з побажанням та покладіть у пусту новорічну пляшку.
Пляшку потрібно ретельно заховати та не викидати – тримати її потрібно, допоки не здійсниться бажання.
Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash
Бажання на бенгальському вогнику
Запаліть бенгальський вогонь, коли б'ють куранти та загадайте бажання. Попіл від бенгальського вогню потрібно зберігати, допоки не виповниться ваше бажання.
Вогонь у новорічну ніч матиме силу, яка допоможе здійснити ваше заповітне побажання якомога скоріше.
Як загадати бажання на Новий рік / Фото Unsplash