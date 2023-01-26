Жодного смороду: як почистити дошку для нарізання від запаху – неочікувані методи

З часом обробна дошка вбирає в себе запахи їжі, яку нарізали на ній. Особливо ця проблема поширена в дерев'яних дошках для нарізання. Щоб позбутися смороду від їжі, можна скористатися простими лайфхаками, які повернуть свіжість вашій обробній дошці.

Деякі домашні продукти чудово вбирають та ліквідовують неприємний запах на робочій поверхні – за допомогою них можна забрати запах від м'яса, риби та інших стійких інгредієнтів, пише 24 Канал.

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Сода

Цей продукт може легко забрати залишки їжі та знищити бактерії, які залишаються в мікротріщинах на дошці. Сода дезінфікує та повертає свіжість дошці за лічені хвилини.

Щоб скористатися таким методом очищення:

Змішайте 1 чайну ложку соди та 1 столову ложку води;

Нанесіть суміш на дошку з усіх сторін та залиште на кілька хвилин;

Ретельно промийте обробну дошку під водою та дайте їй висохнути.

Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash

Картопля та яблука

В яблуках та картоплі присутні речовини, які можуть абсорбувати неприємний запах – до того ж, ці дешеві продукти легко можна знайти в холодильнику.

Щоб очистити дошку від запаху таким чином, вам потрібно:

Почистити яблуко та картоплю та натерти їх на дрібній терці – це потрібно для того, щоб почав виділятися сік;

Рівномірно розподілити натерті овочі та фрукти по дошці та залиште на 10 – 15 хвилин;

Промити дошку під проточною водою.

Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash

Лимон із сіллю

За допомогою лимона та солі можна легко позбутися запаху м'яса та риби.

Для цього:

Розріжте навпіл лимон та ретельно натріть ним поверхню дошки для нарізання;

Після цього посипте дошку сіллю та залиште на 15 – 20 хвилин;

Ретельно промийте дошку під водою та заберіть залишки лимона й солі.

Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash

Оцет

Універсальний та надійний засіб з очищення не підводить, коли мова заходить про ліквідацію запахів. Оцет може допомогти забрати запах від сирого м'яса, залишків овочів чи зелені.

Щоб скористатися цим методом:

Змочіть губку у столовому оцті. Перед цим можна змішати в однакових пропорціях оцет з водою;

Ретельно обробіть дошку та залиште на кілька хвилин;

Після цього ретельно промийте дошку для нарізання з водою та мийним засобом.

Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash