Заберуть розводи назавжди: 3 засоби, які позбавлять дзеркала слідів та пилу

Дзеркала ніколи не залишаються чистими та без розводів – з часом на склі з'являтимуться сліди, пилюка та розводи від води чи мийного засобу. Та помити дзеркала без розводів реально – на допомогу приходять 3 домашні продукти.

Навіть спеціалізовані засоби для очищення дзеркал не завжди задовольняють вимоги та очищують скло без розводів, пише 24 Канал.

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Та з розводами чудово справляються продукти, які є на кухонних полицях – оцет, чай та паперові рушники.

Оцет

Столовий оцет добре очищає гладкі поверхні та не залишає розводів – до того ж, засіб є значно дешевшим за спеціалізовані.

Щоб помити дзеркала оцтом, вам потрібно:

Залити у пульверизатор півні частини води та оцту. Нанести суміш на скляну поверхню. Протерти дзеркало ганчіркою чи серветкою з мікрофібри.

Як помити дзеркало без розводів / Фото Unsplash

Зелений чай

Чай має чудові властивості, які допоможуть позбутися розводів на дзеркалах назавжди.

Щоб скористатися таким методом:

Заваріть міцний зелений чай.

Заберіть з чашки заварку та додайте до неї 1 чайну ложку солі та 1 склянку води.

Вимочіть у суміші тканину з капрону – підійдуть як колготки, так і капронові шкарпетки.

Протріть тканиною дзеркало та залишіть висихати.

Як помити дзеркало без розводів / Фото Unsplash

Паперові рушники

Туалетний папір чи паперові рушники можуть насухо витерти дзеркало та зробити так, щоб на його поверхні не залишилося жодного розводу.

Після того, як ви помили дзеркала, достатньо просто відполірувати сухим паперовим рушником чи серветкою скляну поверхню.

Як помити дзеркало без розводів / Фото Unsplash