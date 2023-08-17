Як врятувати помідори та огірки від спеки: секрет досвідчених городників

В Україні зараз доволі спекотно, температури сягають позначки +33-35. Страждають не тільки люди, але й саджанці на городі. Як собі дати раду?

Звичайно, що коли спекотно, овочі потребують більше води. Інакше – вони загинуть. Але тут є ще деякі моменти. Можна приготувати деякі розчини, які їм допоможуть у таких погодних умовах. Як впоратися у такій ситуації – розкаже 24 Канал.

Ого Огірки будуть гігантськими: бабуся поділилась рецептом добрива

Допомога овочам на городі у спеку

У спеку фахівці радять поливати город рано-вранці чи пізно ввечері. Тому що в день сонце палить найдужче, тому листя може обпектись. Тому упродовж дня цього краще не робити.

Перед тим, як змочувати, перевірте землю вглиб на 3-4 сантиметри. Поливайте тільки, якщо вона суха. Можна обприскати листя, щоб було свіжим.

Щоб овочі себе добре почували в літню пору, є необхідність приготування добрива. Особливо це має значення для помідорів і огірків. До того ж це збільшить кількість та покращить смак плодів.

Полив городу / Фото "Аграрії разом"

Візьміть харчову соду , йогурт і лаврове листя.

, йогурт і лаврове листя. Знадобиться 2 літри окропу.

Внесіть туди 2 лаврових листки.

Через кілька хвилин додайте 1 ложку соди та 1 ложку йогурту.

та 1 ложку йогурту. Концентрований розчин слід розбавити 5 літрами води.

Таку підгодівлю вносять 1 раз на 2 тижні для обприскування листя та плодів. Можна й поливати, заздалегідь поливши землю. Процедуру роблять рано або ввечері.

Ефективний метод допомоги овочам у спеку

Рецепт включає всього 3 продукти, які є вдома у кожного. Тут нема нічого складного. Візьміть:

1 столову ложку соди;

1 ложку кориці;

1 літр теплої води.



Кориця / Фото Medfond.com

Насамперед розмішайте соду та корицю. Додайте туди води. Після охолодження, до половини настою варто внести ще 5 літрів води.