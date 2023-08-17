Як врятувати помідори та огірки від спеки: секрет досвідчених городників
В Україні зараз доволі спекотно, температури сягають позначки +33-35. Страждають не тільки люди, але й саджанці на городі. Як собі дати раду?
Звичайно, що коли спекотно, овочі потребують більше води. Інакше – вони загинуть. Але тут є ще деякі моменти. Можна приготувати деякі розчини, які їм допоможуть у таких погодних умовах. Як впоратися у такій ситуації – розкаже 24 Канал.
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Допомога овочам на городі у спеку
У спеку фахівці радять поливати город рано-вранці чи пізно ввечері. Тому що в день сонце палить найдужче, тому листя може обпектись. Тому упродовж дня цього краще не робити.
- Перед тим, як змочувати, перевірте землю вглиб на 3-4 сантиметри. Поливайте тільки, якщо вона суха. Можна обприскати листя, щоб було свіжим.
Щоб овочі себе добре почували в літню пору, є необхідність приготування добрива. Особливо це має значення для помідорів і огірків. До того ж це збільшить кількість та покращить смак плодів.
- Візьміть харчову соду, йогурт і лаврове листя.
- Знадобиться 2 літри окропу.
- Внесіть туди 2 лаврових листки.
- Через кілька хвилин додайте 1 ложку соди та 1 ложку йогурту.
- Концентрований розчин слід розбавити 5 літрами води.
Таку підгодівлю вносять 1 раз на 2 тижні для обприскування листя та плодів. Можна й поливати, заздалегідь поливши землю. Процедуру роблять рано або ввечері.
Ефективний метод допомоги овочам у спеку
Рецепт включає всього 3 продукти, які є вдома у кожного. Тут нема нічого складного. Візьміть:
- 1 столову ложку соди;
- 1 ложку кориці;
- 1 літр теплої води.
Насамперед розмішайте соду та корицю. Додайте туди води. Після охолодження, до половини настою варто внести ще 5 літрів води.
- Найефективніше рецепт працює для помідорів і огірків. Зауважте, що підживлювати треба під корінь рослин, аби не потрапляло на листя. Добриво вносять 2 рази на місяць. Так овочам буде легше переносити спеку.