Як відтерти фломастер зі стіни: домашні засоби, які точно подіють

Ті, хто має малих дітей, розуміє проблему пописаних фломастерами стін. Це викликає роздратування та гнів. Як вивести фломастери зі стін – читайте у матеріалі.

Стіни квартири чи будинку часто стають розписаними фломастерами, коли з'являються діти. Це може стати проблемою для роздратованих батьків. Як швидко позбутися фломастера на стінах – з'ясував 24 Канал.

Це цікаво Ні краплі жиру: 6 домашніх засобів, які допоможуть відмити кухонну плиту

Як вивести фломастер на водній основі

Багато у цій справі залежатиме від основи маркера й матеріалу, з якого зроблені шпалери. Тож для початку краще випробувати той чи інший засіб на непотрібному клаптику тканини чи паперу. Таким чином, ви побачите діє такий спосіб чи ні.

Якщо малюнок був виконаний фломастерами на водній основі, то найефективнішим засобом стане перекис водню. Засіб добре подіє на паперових шпалерах і допоможе вивести фломастер.



Як вивести фломастер зі стін / Фото dity.in

Для цього треба взяти перекис водню 3%, змочити у ньому ватяну паличку і провести по написах на стіні. Через кілька годин малюнки мають щезнути зі стіни.

Позбутися фломастера на водній основі можна й плямовивідником. Його часто використовують для прання одягу. Найкраще цей метод підійде вініловим і флізеліновим настінним покриттям. Написи треба обробити плямовивідником, а згодом – змити водою.

Як вивести фломастер на спиртовій основі

Можна спробувати вивести фломастер спиртом або рідинами, на його основі. Змочуємо ватяну паличку і намагаємось відчистити малюнок зі стіни. Пам'ятаємо, що необхідно весь процес змінювати ватяну паличку, бо можна ще більше розмастити пігмент по покриттю.

Аби засіб краще подіяв можна додати свіжовичавлений сік лимона. Спосіб застосування – такий самий. Якщо не подіяло – повторюємо процедуру кілька разів.

Допоможе впоратися з фломастером на спиртовій основі звичний народний засіб – зубна паста. Добре підійдуть білі пасти без вкраплень, тому що з ними можуть виникнути труднощі. Треба нанести пасту на ватний диск, почистити фломастер, трохи почекати. І пізніше намагатися витерти цей "шедевр" сухою серветкою.

Як позбутися фломастера на масляній основі

Найскладніше завдання – впоратися із плямами, від фломастера на масляній основі. Їх дуже важко відчистити навіть з вінілових шпалер. З плямами на паперових – взагалі не впоратися, тут тільки треба повністю міняти.

На вінілові шпалери треба нанести соняшникову олію ватною паличкою. Через деякий час витираємо те місце губкою, яка змочена в мильному розчині.

Дитині треба обов'язково пояснювати, що малювати по стінах категорично забороняється. Якщо результату немає, тоді краще купувати фломастери винятково на водній основі, щоб не виникало подібних ситуацій.