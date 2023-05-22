Нічого складного: просте пояснення, як посадити спаржу в домашніх умовах

Спаржа – це та рослина, якій потрібні особливі умови вирощування. Але вигідніше мати її в себе вдома, ніж купувати за великі гроші. Тож треба знати, як посадити спаржу в домашніх умовах.

Спаржу можна вирощувати з насіння або з розсади. Це не так важко, як здається, але все одно потрібно ознайомитись з деякими моментами. 24 Канал підкаже, як посадити спаржу в домашніх умовах.

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Як посадити спаржу в домашніх умовах

Спаржу можна одразу посадити в землю насінням, а можна вирощувати розсаду та згодом пересаджувати на грядку.

Якщо ви вирощуєте з насіння, посійте її в контейнері за 8-10 тижнів до очікуваного пересаджування. Перед цим насіння треба замочити на день у воду. Якщо з розсади, то у середині травня або на початку червня спаржу пересаджують в землю. Найкраще вона росте на родючому ґрунті за температури +20. Сходить рослина десь через місяць.

Перед посадкою спаржі підготуйте землю. Важливо видалити всі бур'яни та внести органічні добрива, щоб покращити родючість. Не підійдуть для вирощування заболочені та важкі ґрунти.

Зробіть ямки у землі, глибиною десь 5 сантиметрів. Розмістіть саджанці або пересаджене насіння у ці отвори, залишаючи кілька сантиметрів між ними. Покрийте корені ґрунтом, ретельно ущільнюючи його навколо рослин.



Вирощування спаржі / Фото Super Agronom

Поливайте рослини обережно, уникаючи перенасичення водою. Спаржа потребує регулярного поливу, але не переносить надмірної вологи.

Розмістіть контейнер зі спаржею в добре освітленому місці, де рослина отримуватиме достатньо прямого сонячного світла. Температура повітря повинна бути комфортною для росту рослини.