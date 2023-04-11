Для лимонів клімат в Україні є доволі суворим. Тому важливим у посіві є вибір насіння і правильне саджання. Є певні особливості, які треба знати, щоб дерево принесло плоди. Про них розповість 24 Канал.

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Садимо лимони

Треба обрати великі кістки, очистити від усього зайвого і залишити у воді на тиждень. Воду міняємо щодня.

На дні посудини варто зробити дренаж із горіхової шкаралупи або камінчика.

Беремо землю і попередньо зволожуємо її.

Важливо садити кістку загостреним кінцем вниз десь на 2 сантиметри в землю. Між насінинами залишаємо дистанцію 5 міліметрів.

Землю після садіння не рекомендується поливати. Можна просто обприскувати.

Очікуйте появи паростків вже через 2-3 тижні. Треба поставити місткість у тепле місце, але без прямих сонячних променів.

Догляд за лимонами

Найкраще обирати для посадки горщики середнього розміру.

На дні можна прокласти шар із деревного вугілля.

Лимони треба поливати два рази на тиждень. Якщо спекотна пора, варто робити це частіше.



Як посадити лимон із кісточки / Фото Pixabay

Цей фрукт краще не пересаджувати, бо він цього не любить. Варто тримати його на одному місці.

Лимон повинен перебувати у такому температурному режимі: від 18+ до 27+.

Добрива краще використовувати з лютого по вересень.

Крону дерева можна сформувати самостійно, коли регулярно обрізати дерево. Коли лимон виріс на 30 сантиметрів, можна почати обрізку з 10 сантиметрів.

На один плід має припадати 10-15 листочків. В іншому випадку – треба забирати плоди, щоб дерево не загинуло від виснаження.

Щоб був урожай з кісточки лимона, коли він цвіте треба перенести пилок на тичинки.