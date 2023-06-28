Городники розповіли секрет великої цибулі: без цього не обійтися

У вирощуванні цибулі велике значення має догляд. Для цього овочу повинні бути лише родючі та легкі ґрунти. Глиниста земля для цибулі не підійде.

Не допускайте утворення ґрунтової кірки. Щоб цього не було – розпушуйте грядки після кожного дощу чи поливу: це збереже вологу. Розповімо й інші поради, що робити, аби збирати великий врожай цибулі.

Не пропустіть Головки часнику виростуть гігантськими: є один чудодійний спосіб

Поради для хорошого урожаю цибулі

Цибуля погано росте на кислому ґрунті, тому потрібно заздалегідь вносити доломітне борошно, аби середовище було слаболужним та цибуля могла нормально розвиватись.

Проріджування роблять тоді, коли цибулю вирощують з насіння. Процедуру проводять, коли формується по 3-4 листки з дистанцією між ними в 4-5 сантиметрів. Необхідно видалити зайві з корінцями. Просто зрізати надземну частину заборонено, бо будуть відростати кволі листочки та результату від такого заходу не буде.



Цибуля з насіння / Фото "Порадниця"

Якщо ви не будете виривати цибулини з землі вчасно, то на них почнуть рости вторинні коріння . Тоді цибуля буде не дуже добре зберігатись. Її потрібно витягувати, коли у половини рослин вилазять листки.

. Тоді цибуля буде не дуже добре зберігатись. Її потрібно витягувати, коли у половини рослин вилазять листки. Деякі дачники пригинають листя цибулі, бо вірять, що це пришвидшить врожай. Але така процедура приносить тільки шкоду. Якщо силою пригинати цибулю, яка зростає до землі, то листок всередині стебла зламається. Як наслідок, рослина потім починає гнити. Тож не варто пригинати цибулю, а почекайте, доки вона поляже сама.



Перо цибулі пригинають / Фото Ukr.media

Також вчасно поливайте цибулю, слідкуйте, щоб земля під нею не пересихала. Бо потім листя почне жовтіти, а з цим боротися вже важче. Також стежте, щоб не було шкідників та тоді урожай вам буде забезпечений.