Оливкова олія стане надійним помічником господинь у веденні домашніх справ. Вона дозволить видалити деякі плями та зробити поверхні більш блискучими. 24 Канал підкаже, як правильно її використовувати.

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Як використовувати оливкову олію в побуті

Оливкова олія – це прекрасний засіб, який можна використати у догляді за меблями з дерева. Тканину треба занурити в олію, після чого ретельно натерти поверхні з цього натурального матеріалу.



Меблі з дерева / Фото Dybok.ua

Взяти олію на основі оливок можна й для чищення поверхонь та посуду з нержавіючої сталі на кухні. Відтак, зникнуть розводи, плями від води, чи корозія. На останок все гарно поліруємо.

Існує ще один корисний лайфхак, як без зусиль дістати з посудини мед, арахісову пасту інші в'язкі продукти. Слід занурити туди ложку, заздалегідь змочену олією.

За допомогою олії можна відшліфувати дерев'яні кухонні дошки. Так, вони не будуть тріскати та втрачати колір. Змастіть дошки олією та залишіть на 5-10 хвилин. Потім вмокніть серветку й тканину, аби забрати надмірну кількість жиру. Тоді трохи потріть для бажаного блиску.



Кухонна дерев'яна дошка / Фото "Аврора"

Застрягла блискавка на одязі? Не біда, треба просто обробити нею проблемне місце. Також є ще одна корисна порада: можете натерти олією шкіряне взуття. Матиме просто неймовірний вигляд.

Після проведення фарбування чи ремонту будинку, на руках може залишатися фарба або інші матеріали. Спробуйте влити на долоні кілька крапель олії, так буде легше відмивати їх.

Бувають ситуації, коли ніяк не можеш зняти перстень з пальця. Просто змастіть палець олією та це буде зробити набагато легше.