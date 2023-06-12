Як нарешті відростити довге волосся: 5 ефективних порад

Шлях до природного довгого волосся непростий, але здійсненний. Важливо пам'ятати не тільки про догляд, але й харчування. Більше дієвих порад – далі.

Генетика впливає на ріст та якість волосся, але правильний догляд та корисні звички можуть допомогти на шляху до здорової шкіри голови. 24 Канал зібрав найефективніші поради, які сприятимуть росту волосся.

Дивіться також Яскраві та теплі: 10 найтрендовіших кольорів манікюру, які треба спробувати літом 2023

Зверніть увагу на харчування та вітаміни

Тонке та ламке волосся – часто наслідок низького рівня вітамінів та нездорового харчування. Дефіцит заліза, цинку, міді – теж виявляється у короткому та посіченому волоссю. Це тому, що волосяні фолікули насамперед харчуються від шкіри й крові.

Прослідкуйте за своїм харчуванням та спробуйте скоротити список шкідливих продуктів, смаженого, солодкого. Натомість додайте у раціон зелень, свіжі фрукти та овочі, горіхи, корисні олії. Не варто забувати про білок – наприклад, їжте більше жирної риби та м'яса птиці.

Бережіть від холодного та гарячого повітря

Перепади температур волоссю не подобаються. Холодне повітря призводить до гіпертонусу шкіри, тому важливо пам'ятати про шапку взимку. Влітку бережіть волосся від шкідливого сонячного випромінювання – промені сонця пересушують пасма, вони стають ламкими. До того ж яскраве сонячне світло спричиняє вигорання кольору – окислюється пігмент. Використовуйте засоби та спреї для волосся з UV-фільтрами, пам'ятайте про термозахист.

Правильно користуйтесь феном та стайлінговими інструментами

Все більше фахівців погоджуються з думкою, що природне сушіння волосся лише погіршує його стан, бо вода обтяжує пасма. Натомість краще з розумом навчитися користуватись феном. Перед сушінням нанесіть термозахист та інші засоби, якими користуєтеся. Спрямовуйте теплий потік повітря уздовж росту волосся на 20 сантиметрах відстані. Не обов'язково досушувати його повністю – за думками експертів, 80% достатньо. З рештою вологи волосся впорається самостійно.



Як відростити волосся / Фото Pixabay

Прилади для стайлінгу й справді погіршують якість волосся, та іноді відмовитися від них надто складно. Тому дбайливо ставтеся до пасом, давайте відпочити, користуйтеся термозахистом, масками, оліями для волосся.

Робіть масаж шкіри голови

Регулярний масаж шкіри голови покращує кровообіг, запобігає випадінню, забезпечує фолікули киснем. Найзручніше робити його під час миття. Для цього потрібно робити помірні кругові оберти на частині чола, скронях, потилиці та верхівці. Зараз існують спеціальні масажні щітки, що роблять процедуру ще простішим та комфортнішим.

Бережіть від механічних ушкоджень

Відмовтеся від тугих хвостів, що стягують та травмують волосся, використовуйте шовкові гумки. Обирайте такі обручі, шпильки й інші аксесуари, що не будуть виривати волосся. Правильно розчісуйте пасма, починаючи від кінчиків. Зверніть увагу і на гребінець – для сухої та нормальної шкіри голови підійде звичайна масажна щітка, для жирної – гребінець з товстими зубчиками.