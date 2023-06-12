Как наконец отрастить длинные волосы: 5 эффективных советов

Путь к естественным длинным волосам непрост, но выполним. Важно помнить не только об уходе, но и питании. Больше действенных советов – дальше.

Генетика влияет на рост и качество волос, но правильный уход и полезные привычки могут помочь на пути здоровой кожи головы. 24 Канал собрал самые эффективные советы, способствующие росту волос.

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Обратите внимание на питание и витамины

Тонкие и ломкие волосы – часто из-за низкого уровня витаминов и нездорового питания. Дефицит железа, цинка, меди тоже проявляется в коротких и секущихся волосах. Это потому, что волосяные фолликулы, прежде всего, питаются от кожи и крови.

Проследите за своим питанием и попробуйте сократить список вредных продуктов, жареного, сладкого. Вместо этого добавьте в рацион зелень, свежие фрукты и овощи, орехи, полезные масла. Не стоит забывать о белке – например, ешьте больше жирной рыбы и мяса птицы.

Берегите от холодного и горячего воздуха

Перепады температур волосам не нравятся. Холодный воздух приводит к гипертонусу кожи, поэтому важно помнить о шапке зимой. Летом берегите волосы от вредного солнечного излучения – лучи солнца пересушивают пряди, они становятся ломкими. К тому же яркий солнечный свет влечет за собой выгорание цвета – окисляется пигмент. Используйте средства и спреи для волос с UV-фильтрами, помните о термозащите.

Правильно пользуйтесь феном и стайлинговыми инструментами

Все больше специалистов соглашаются с мнением, что естественная сушка волос лишь ухудшает его состояние, потому что вода тяготит пряди. Вместо этого лучше с умом научиться пользоваться феном. Перед сушкой нанесите термозащиту и другие средства, которыми вы пользуетесь. Направляйте тёплый поток воздуха вдоль роста волос на 20 сантиметрах расстояния. Не обязательно досушивать его полностью – по мнению экспертов, 80% достаточно. С остальной влагой волосы справятся самостоятельно.



Как отрастить волосы / Фото Pixabay

Приборы для стайлинга действительно ухудшают качество волос, и иногда отказаться от них слишком сложно. Поэтому бережно относитесь к прядям, давайте отдохнуть, пользуйтесь термозащитой, масками, маслами для волос.

Делайте массаж кожи головы

Регулярный массаж кожи головы улучшает кровообращение, предотвращает выпадение, обеспечивает фолликулы кислородом. Удобнее всего делать его во время мытья. Для этого нужно делать умеренные круговые обороты на части лба, висках, затылке и верхушке. Сейчас существуют специальные массажные щетки, которые делают процедуру проще и комфортнее.

Берегите от механических повреждений

Откажитесь от тугих хвостов, стягивающих и травмирующих волос, используйте шелковые резинки. Выбирайте такие обручи, шпильки и другие аксессуары, которые не будут вырывать волосы. Правильно расчесывайте пряди, начиная от кончиков. Обратите внимание и на расческу – для сухой и нормальной кожи головы подойдет обычная массажная щетка, для жирной – расческа с толстыми зубчиками.