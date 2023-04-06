Аж блистітиме: як відмити ванну від жовтизни і бруду

Ванна – це місце, яким кожен з нас часто користується. Це означає, що її потрібно регулярно та якісно прибирати. Адже якщо цього не зробити, може з'явитись грибок і навіть іржа.

Ванна – це те місце, якому потрібен особливий догляд. Бруд, жир, мильні розводи – все це треба ретельно вичищати. Ефективні поради, як це краще зробити, розкаже 24 канал.

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Як чистити ванну

Наносимо нашатирний спирт губкою на внутрішню поверхню і залишаємо на пів години. Після цього обробляємо покриття содою чи пральним порошком. Через 5 хвилин ретельно все змиваємо і витираємо насухо.

Натираємо стінки і дно ванни оцтом, залишаємо на 15 хвилин і змиваємо.

Можна поєднати пральний порошок з водою, щоб утворилась густа маса. Після цього треба натерти поверхні цим розчином і дочекатись, поки висохне. Потім треба все змити.

Інший спосіб – з мішати господарське мило з кальцінованою содою в рівних пропорціях, залишити на 60 хвилин і змити.



Як відчистити ванну / Фото Pexels

Якщо мильний наліт в'ївся, можна обробити ванну оцтом з розчиненою в ньому сіллю з пропорцією – 1: 1.

Щоб відчистити коричневий наліт, варто скористатися порошкоподібним відбілювачем. Для цього необхідно розвести засіб в пропорції 1: 1 з водою і натерти покриття.

Для чистки ванної чудово підійде лимонна кислота. Її треба розвести в 0.5 літра води, натерти і змити через 30 хвилин.

Чим варто чистити

Не рекомендовано чистити ванну жорсткими щітками, бо вони дряпають її поверхню. Бажано використовувати лише губки.

Краще не використовувати миючі засоби з агресивною кислотою в складі. Особливо це стосується акрилової ванни.

У жодному разі не можна замочувати у ванній білизну з пральним порошком. Дуже знищується покриття.

Рекомендується використовувати спеціальні засоби для догляду за різними типами сантехніки. Так ванна служитиме значно довше.

Автор: Вікторія Козар