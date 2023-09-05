Діють дуже швидко: 8 способів, як відмити шкіру від зеленки та йоду

Бодай раз у житті кожного виникала ситуація, коли забруднився йодом чи зеленкою. А такі речовини – доволі стійкі: їх так просто водою не змиєш.

Якщо вам потрібно оперативно позбутися плям від йоду чи зеленки, не треба мучитися та довго думати. Існують дієві засоби, які допоможуть вам розв'язати цю проблему. Такий перелік зібрав 24 Канал.

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Чим відмити зеленку зі шкіри

Якщо трапилась така ситуація, що ви обмастилися зеленкою, нічого страшного. Треба взяти спирт або якийсь міцний алкоголь та замочити у ньому ватний диск. Тоді потріть пляму на шкірі. Будьте пильними, у кого чутлива шкіра.



Спирт / Фото Tabletki.ua

Ефективно Для швидкого видалення плям від йоду та зеленки (тримається на шкірі близько тижня) можна використати соду. Намочіть шкіру і натріть содою на місці плями, після чого змийте водою та нанесіть зволожувальний крем.



Сода / Фото Pxhere

Цей метод діє на всі 100%, але його не можна використовувати для шкіри обличчя. Та загалом все слід робити дуже обережно. Можна налити на ватний диск чи на вушну паличку відбілювач. Трохи потираємо та змиваємо теплою водою.



Відбілювач / Фото Optservice

Існує й легший спосіб, аби не ризикувати своєю шкірою. Візьміть звичайну пасту та натріть забруднене місце. Можна кілька разів повторити.

Чим відмити йод зі шкіри

Простий засіб, який працює – це лимон або лимонний сік. Усі знають, що така речовина освітлює шкіру. Вичавіть трохи соку та обробіть пляму з йодом. Також можна потерти самим лимоном, поки йодне зникне. Цей спосіб краще використовувати для рук і нігтів. Але не для обличчя.



Лимонний сік / Фото Pinterest

Якщо так сталося, що ви забруднилися йодом, то прийде на допомогу засіб, який є чи не у кожного вдома. Це господарське мило, воно працює краще, ніж звичайне.



Господарське мило Janvi.com

Чудовим засобом у такій ситуації є перекис водню. Він добре видаляє різні плями йоду. Ватку чи тканину треба змочити та обробити місце. Так само діє такий засіб, як хлоргексидин.



Перекис водню / Tabletki.ua

Для тих, хто боїться ризикувати своєю шкірою, є ніжний засіб. Достатньо нанести на шкіру жирний крем або рослинну олію. Тоді варто сильно потерти. До речі, такий засіб подіє навіть для старих плям, просто треба залишити його на певний час.