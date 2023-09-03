Все одно, якою б модною швабра не була, її треба почистити від бруду. Тільки так вона буде якісно вимивати найскладніші місця. З'ясуймо, як і чим промивати швабру після користування.

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Як почистити швабру: дієві методи

Позитивний момент – переважно насадки для швабр можна прати у машинці. І це дуже полегшує роботу, бо не треба нічого робити. Щоб бути у цьому впевненим, прочитайте, що написано на етикетці.

Якщо її вже немає, тоді зверніть увагу , з якого матеріалу вона створена. Як мікрофібру, так і бавовну, можна класти в барабан.

, з якого матеріалу вона створена. Як мікрофібру, так і бавовну, можна класти в барабан. Але тут є деякий нюанс. Якщо прати насадку в машинці, вона прослужить вам менший термін. Наприклад, бавовна залишатиметься у хорошому стані до 50 циклів. А от насадку з мікрофібри дозволено прати понад 100 разів. Тож фахівці кажуть під час машинного прання вмикати режим для синтетики. Також дотримуйтесь температури, вказаної на етикетці.



Швабра з насадкою / Фото "Пром"

Ви ніколи не прогадаєте, якщо будете прати насадку для швабри руками. Тоді навряд чи, щось може постраждати. Радять брати господарське мило чи інші засоби для прання. Краще використовувати гарячу воду для очищення насадки.

Поради щодо прання насадок

Зверніть увагу, під час прання насадки від швабри не можна використовувати кондиціонер для білизни чи відбілювач. Тому що кондиціонер погіршить властивість тканини вбирати воду. Тоді як відбілювач через певний проміжок часу зіпсує волокна матеріалу.

Не рекомендується сушити насадки до швабри у машині. Краще розвішувати на відкритому повітрі.

Найкраще допоможуть знезаразити насадку, сонячні промені. Тому покладіть її у теплу погоду на балкон чи інше місце на вулиці, й ультрафіолет знищить будь-які мікроби.