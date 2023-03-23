Як очистити чашки від кавового і чайного нальоту: результат вас здивує

Улюблені всіма напої залишають сліди на чашках після довгого використання. Але навіть білий посуд стане як новенький за допомогою цих простих порад.

Навіть частий догляд за чашками не убезпечить їх від нальоту, що рано чи пізно з'явиться через вживання кави або чорного чаю. Але позбутися нальоту не так складно, як здається, пише 24 Канал.

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Харчова сода

Нанесіть невелику кількість соди на губку та протріть наліт – він швидко зникне. Але з таким варіантом очищення варто бути обережним: сода може драпати поверхню чашки, а через це наліт з кожним разом видалятиметься все тяжче. Тож якщо посуд не дуже брудний, можна розвести соду у невеликій кількості води.

Столовий оцет

Найзручніше столовий оцет нанести на ватний диск або целюлозну губку: протріть ним забруднення на посуді. Спершу наліт посвітлішає, а потім зникне. Цей спосіб має один мінус: оцет залишає специфічний запах. Його можна позбутися, ретельно промивши чашку під теплою водою.



Як очистити чашки / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Розчиніть у чашці 1-2 чайні ложки лимонної кислоти та лимонного соку (використайте концентрат або витисніть сік з половинки свіжого лимона). Цю суміш розподіліть по всій поверхні посуду та залишіть на кілька хвилин: все спрацює самостійно. Протріть губкою та змийте теплою водою.

Зубна паста

Цей спосіб – один із найделікатніших і найпростіших. Зубна паста доволі дієва, але не має крупинок, тому не дряпає фарфорові або керамічні поверхні. Нанесіть пасту на забруднені місця чашки, протріть та змийте водою, також можна залишити пасту на кілька хвилин, щоб наліт краще очистився.

Зелений чай

Цей варіант очищення може вас здивувати, але він справді дієвий. Залийте зелений чай окропом так, щоб вода майже вихлюпувала з чашки. Залиште настоятися на пів години та добре промийте посуд губкою. Щоправда, такий метод не допоможе впоратися з кавовим нальотом.