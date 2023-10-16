Як відмити чашки від чайного нальоту: 5 домашніх засобів, які є у кожного
Після пиття чаю, на чашках можна помітити коричневий наліт. Особливо його видно на світлому посуді. Іноді такі залишки не виходить відмити звичайною губкою.
Чашки можна почистити як хімічними засобами, так і народними. Але оскільки не хочеться витрачати кошти на магазинну хімію, можна спробувати домашні засоби. 24 Канал зібрав кілька найефективніших.
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Чим відмити наліт від чаю: народні засоби
Впоратися з чайним нальотом допоможе лимонна кислота або сік лимона. Покладіть в посуд 1-2 чайні ложки кислоти або налийте сік із половини лимона. Тріть цим засобом по стінках чашки. Хай так стоїть 5-10 хвилин. Тоді промийте теплою водою.
Лимонна кислота / Фото Shutterstock
Харчова сода – це універсальний засіб на кухні від багатьох плям. Її використовують як самостійно, так і у поєднанні з водою. Краще розбавити 1 столову ложку соди у воді та розмішати. Таку пасту наносять на проблемні місця та чистять, поки чашки не будуть блищати.
Чи не у кожного вдома є оцет, який слугує помічником для господинь. Тут він також стане в пригоді. Треба змочити ганчірку або губку в розчині та чистити посуд. Аби запаху не залишилось, потрібно промити гарячою водою.
- Можна використати зубну пасту. Вона бореться навіть зі старими плямами. Просто намастіть місця з нальотом засобом та чистьте, поки не побачите результату.
- Агресивним, але дієвим засобом у видаленні нальоту, є сіль. Але тут слід бути обережним і краще не використовувати її у чистому вигляді. Розбавте сіль з водою в однакових пропорціях та залийте чашки. Залишіть на 2 години. Тоді можете відмивати.