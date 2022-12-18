І сліду не залишиться: як відчистити соєвий соус з тканини

18 грудня 2022, 18:08
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Соєвий соус не тільки має особливий смак та консистенцію, але і специфічне вміння постійно бруднити одяг та скатертини. Як легко відіпрати забруднення від соєвого соусу за допомогою домашніх засобів – читайте у матеріалі.

24 канал з'ясував, які домашні продукти можуть ліквідувати соєві плями та повернути одягу свіжість і чистоту. 

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Оцет та пральний порошок

Столовий оцет з легкістю виведе плями від соєвого соусу. Саме цей засіб є одним з найбільш дієвих проти подібних забруднень. 

  • Розведіть у мисці теплої води трохи прального порошку та 2 столові ложки 9-відсоткового оцту. 
  • Покладіть забруднену річ у розчин та залиште на кілька годин.
  • Після цього прополощіть одяг та виперіть його у машинці. 

Як відчистити пляму від соєвого соусу / Фото Unsplash

Сіль 

Столова сіль може забрати забруднення від соєвого соусу, увібравши в себе олії та жир. 

Щоб скористатися таким методом очищення, достатньо насипати сіль на пляму так, щоб вона повністю її покривала та залишити на 2 – 3 години. 

Після цього річ треба попрати вручну чи закинути в пралку. 

Як відчистити пляму від соєвого соусу / Фото Unsplash

Гліцерин 

Забрати соєвий соус з білого одягу чи скатертини допоможе гліцерин. Він не тільки забирає з волокон соєвий соус, але і може дещо відбілити місце плями. 

Як і сіль, гліцерин просто треба нанести на місце забруднення та залишити на 20 хвилин, щоб засіб подіяв. Після цього річ треба випрати. 

Як відчистити пляму від соєвого соусу / Фото Unsplash

Картопля 

Неочікувано, але звичайна сира картопля може ліквідувати плями від соєвого соусу за лічені хвилини. Крохмаль та активні речовини в картоплі можуть позбутися не лише свіжого забруднення, але і старих плям від соусу. 

  • Розріжте 1 картоплину на кілька частин. 
  • Тріть забруднену соєвим соусом ділянку картопляними шматочками 15 – 20 хвилин, час від часу міняючи їх. 
  • Після цього прополощіть одяг та виперіть його у пральній машинці. 

Як відчистити пляму від соєвого соусу / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід