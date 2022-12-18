І сліду не залишиться: як відчистити соєвий соус з тканини

Соєвий соус не тільки має особливий смак та консистенцію, але і специфічне вміння постійно бруднити одяг та скатертини. Як легко відіпрати забруднення від соєвого соусу за допомогою домашніх засобів – читайте у матеріалі.

24 канал з'ясував, які домашні продукти можуть ліквідувати соєві плями та повернути одягу свіжість і чистоту.

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Оцет та пральний порошок

Столовий оцет з легкістю виведе плями від соєвого соусу. Саме цей засіб є одним з найбільш дієвих проти подібних забруднень.

Розведіть у мисці теплої води трохи прального порошку та 2 столові ложки 9-відсоткового оцту.

Покладіть забруднену річ у розчин та залиште на кілька годин.

Після цього прополощіть одяг та виперіть його у машинці.

Як відчистити пляму від соєвого соусу / Фото Unsplash

Сіль

Столова сіль може забрати забруднення від соєвого соусу, увібравши в себе олії та жир.

Щоб скористатися таким методом очищення, достатньо насипати сіль на пляму так, щоб вона повністю її покривала та залишити на 2 – 3 години.

Після цього річ треба попрати вручну чи закинути в пралку.

Як відчистити пляму від соєвого соусу / Фото Unsplash

Гліцерин

Забрати соєвий соус з білого одягу чи скатертини допоможе гліцерин. Він не тільки забирає з волокон соєвий соус, але і може дещо відбілити місце плями.

Як і сіль, гліцерин просто треба нанести на місце забруднення та залишити на 20 хвилин, щоб засіб подіяв. Після цього річ треба випрати.

Як відчистити пляму від соєвого соусу / Фото Unsplash

Картопля

Неочікувано, але звичайна сира картопля може ліквідувати плями від соєвого соусу за лічені хвилини. Крохмаль та активні речовини в картоплі можуть позбутися не лише свіжого забруднення, але і старих плям від соусу.

Розріжте 1 картоплину на кілька частин.

Тріть забруднену соєвим соусом ділянку картопляними шматочками 15 – 20 хвилин, час від часу міняючи їх.

Після цього прополощіть одяг та виперіть його у пральній машинці.

Як відчистити пляму від соєвого соусу / Фото Unsplash