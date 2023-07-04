Не залишиться й сліду: як позбутися плям на одязі від вишневого соку

Літо – це сезон різноманітних фруктів, овочів та ягід. Господині чистять їх від кісточки, варять джеми та роблять інші закрутки. Нерідко в цей момент на одязі залишаються плями.

Мабуть, багато хто чув, що відіпрати плями від вишневого соку особливо складно. А все тому, що він містить особливий пігмент з високою стійкістю. 24 Канал підготував перевірені домашні засоби, які допоможуть впоратися з цієї проблемою.

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Засоби від вишневого соку

Дуже легкий метод – якщо ви маєте змогу, то одразу покладіть цю річ під гарячу воду . Сильно потріть: якщо будуть ще залишки соку – нанесіть господарське мило та нехай постоїть 10-15 хвилин. Тоді ще трохи потріть тканину та пляма повинна зникнути.

. Сильно потріть: якщо будуть ще залишки соку – нанесіть господарське мило та нехай постоїть 10-15 хвилин. Тоді ще трохи потріть тканину та пляма повинна зникнути. Молоко є вдома чи не в кожного. Налийте рідину в посудину та замочіть одяг на 2-3 години. Воно вбере в себе вишневий сік. Потім потріть одяг там, де є пляма. Якщо й досі щось залишилось на тканині, скористайтесь звичайним пральним порошком.



Молоко / Фото Milkua.info

Якщо одяг білого кольору, вам може допомогти перекис водню. Він забере червоні плями. Але якщо ваша річ – кольорова, то перекис доведеться розбавити водою. Нанесіть рідину на пляму, поки не виїсть та закиньте у пральну машинку.



Перекис водню / Фото "Аптека 24"

Ще один продукт, який точно є абсолютно у всіх – це сіль. Розмішайте ложку солі з кілька краплями води та обробіть місце забруднення та потріть його руками. Нехай стоїть так 20-30 хвилин та можете кидати у пральну машинку.



Сіль / Фото Harchi.info