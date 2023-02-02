Як відіпрати темну "підошву" на шкарпетках: 3 простих лайфхаки, як повернути білизну

На білих шкарпетках найбільше видно результат носіння – на підошві з'являються темні плями від носіння, які буває не так просто відіпрати. Як зробити це без зусиль – читайте у матеріалі.

Повернути початкову білизну шкарпеткам можна за допомогою простих хитрощів, розповідає 24 Канал.

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Сода

Харчова сода має відбілюючі властивості, які можуть впоратися з брудом на шкарпетках.

Щоб відбілити шкарпетки у машинці, достатньо засипати до барабану пралки 2 – 3 столових ложки соди та прати у звичайному режимі.

Щоб попрати шкарпетки з содою вручну, вам потрібно ретельно натерти їх содою у місцях забруднення та залишити відмокати приблизно на 1 годину. Після цього шкарпетки потрібно ретельно промити під чистою водою чи прополоскати в машинці.

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Перекис водню

Як і сода, звичайний перекис може відбілити тканину від небажаних темних плям. Крім того, перекис водню чудово знезаражує від грибка та бактерій.

Щоб скористатися таким методом:

Додайте у 1 літр води 2 столові ложки перекису та прокип'ятіть їх приблизно 15 хвилин.

Після цього треба зачекати, як шкарпетки остигнуть, промити їх водою та прогладити праскою, щоб вбити грибок.

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Бавовняні шкарпетки, в які в'ївся бруд, можна очистити за допомогою лимонною кислоти. цей метод підходить тільки для бавовни – вона витримує високі температури та не розтягується.

Щоб почистити темні плями на шкарпетках цим способом, вам потрібно:

Налити у каструлю воду та засипати туди пральний порошок.

Додати в каструлю 1 чайну ложку лимонної кислоти та ретельно розмішати, попередньо розігріваючи каструлю на вогні.

Покласти до каструлі з розчином білі шкарпетки та довести до кипіння.

Зачекати 15 хвилин та прополоскати одяг проточною водою.

Як відіпрати білі шкарпетки / Фото Unsplash