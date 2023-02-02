Вернуть первоначальное белье носкам можно с помощью простых уловок, рассказывает 24 Канал.

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Сода

Пищевая сода обладает отбеливающими свойствами, которые могут справиться с грязью на носках.

Чтобы отбелить носки в машинке, достаточно засыпать в барабан стирали 2 – 3 столовых ложки соды и стирать в обычном режиме.

Чтобы постирать носки с содой вручную, нужно тщательно натереть их содой в местах загрязнения и оставить отмокать примерно на 1 час. После этого носки нужно тщательно промыть под чистой водой или прополоскать в машинке.

Как отстирать белые носки / Фото Unsplash

Перекись водорода

Как и сода, обычная перекись может отбелить ткань от нежелательных темных пятен. Кроме того, перекись водорода отлично обеззараживает от грибка и бактерий.

Чтобы воспользоваться следующим методом:

Добавьте в 1 литр воды 2 столовые ложки перекиси и прокипятите примерно 15 минут.

После этого нужно подождать, как носки остынут, промыть их водой и прогладить утюгом, чтобы убить грибок.

Как отстирать белые носки / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Хлопковые носки, в которые въелась грязь, можно очистить с помощью лимонной кислоты. этот метод подходит только для хлопка – он выдерживает высокие температуры и не растягивается.

Чтобы почистить темные пятна на носках этим способом, вам нужно:

Налить в кастрюлю воду и засыпать стиральный порошок.

Добавить в кастрюлю 1 чайную ложку лимонной кислоты и тщательно размешать предварительно разогревая кастрюлю на огне.

Положить в кастрюлю с раствором белые носки и довести до кипения.

Подождать 15 минут и прополоскать одежду проточной водой.

Как отстирать белые носки / Фото Unsplash