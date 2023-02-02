Вернуть первоначальное белье носкам можно с помощью простых уловок, рассказывает 24 Канал.
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Сода
Пищевая сода обладает отбеливающими свойствами, которые могут справиться с грязью на носках.
Чтобы отбелить носки в машинке, достаточно засыпать в барабан стирали 2 – 3 столовых ложки соды и стирать в обычном режиме.
Чтобы постирать носки с содой вручную, нужно тщательно натереть их содой в местах загрязнения и оставить отмокать примерно на 1 час. После этого носки нужно тщательно промыть под чистой водой или прополоскать в машинке.
Как отстирать белые носки / Фото Unsplash
Перекись водорода
Как и сода, обычная перекись может отбелить ткань от нежелательных темных пятен. Кроме того, перекись водорода отлично обеззараживает от грибка и бактерий.
Чтобы воспользоваться следующим методом:
- Добавьте в 1 литр воды 2 столовые ложки перекиси и прокипятите примерно 15 минут.
- После этого нужно подождать, как носки остынут, промыть их водой и прогладить утюгом, чтобы убить грибок.
Как отстирать белые носки / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Хлопковые носки, в которые въелась грязь, можно очистить с помощью лимонной кислоты. этот метод подходит только для хлопка – он выдерживает высокие температуры и не растягивается.
Чтобы почистить темные пятна на носках этим способом, вам нужно:
- Налить в кастрюлю воду и засыпать стиральный порошок.
- Добавить в кастрюлю 1 чайную ложку лимонной кислоты и тщательно размешать предварительно разогревая кастрюлю на огне.
- Положить в кастрюлю с раствором белые носки и довести до кипения.
- Подождать 15 минут и прополоскать одежду проточной водой.
Как отстирать белые носки / Фото Unsplash