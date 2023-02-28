Про це знає не кожен: як дієво відбілити тюль

Із настанням весни розпочинаються період активних генеральних прибирань вдома. Особливу увагу слід звернути на тюль, який прикрашає вікна. Оскільки крізь них сонячне світло та тепло потраплятиме до кімнати.

Через деякий час тюль втрачає свій колір та жовтіє. 24 Канал підготував декілька способів, які допоможуть правильно відбілити тюль в домашніх умовах.

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4 поради, як правильно відбілити тюль

Існують різні методи, як відбілити тюль від жовтизни. Розглянемо найпопулярніші, які можна самостійно виконати вдома.

Сода

Для того, щоб ваш тюль був білосніжним, можна скористатися звичайною харчовою содою. В такому разі потрібно взяти 2 столові ложки соди та всипати до 5 літрів теплої води. Крім того, для кращого ефекту туди варто також додати пральний порошок або натерти господарським милом.

Тоді у вас утвориться розчин, в якому необхідно замочити тюль на пів години. Після процесу відбілювання тюль потрібно випрати руками чи у пральній машинці.

Сіль

Ще наші бабусі використовували сіль не тільки у харчових цілях, але й під час прання. За таким методом потрібно 4 столові ложки солі з'єднати з 5 літрами теплої води. Також до отриманого розчину додати приблизно пів склянки прального порошку.

Замочувати тюль в такому розчині варто в залежності від забруднення фіранок. У середньому – це 4 години.



Відбілити тюль можна за допомогою солі / Фото Canva

Нашатирний спирт та перекис водню

Ще один народний спосіб, як можна відбілити тюль є розчин з нашатирним спиртом та перекисом водню. Для цього потрібно взяти 4 літри теплої води, 3 столові ложки перекису водню та 2 столові ложки нашатирного спирту.

Ви отримаєте розчин, в який необхідно помістити тюль на 30 хвилин. Після цього тюль варто добре прополоскати та в разі потреби випрати з пральним порошком.

Підкреслимо, що з таким методом потрібно бути обережними, особливо якщо ви зібралися вибілювати делікатні тканини. Адже тюль можна пошкодити, якщо додати забагато перекису водню або взяти занадто гарячу воду.



Розчин з перекис водню допоможе відбілити тюль / Фото Pinterest

Побутова хімія

Крім народних способів, можна скористатися більш традиційним та відбілити тюль за допомогою побутової хімії. Для цього існують спеціальні відбілювачі, які зможуть оновити стан тюлю за один раз.

Однак варто бути обережними з побутовою хімією, адже вона може містити токсичні речовини, які призводять до алергії. Тому під час відбілювання тюлі користуйтеся рукавичками та захисною маскою.



Поради, як відбілити тюль в домашніх умовах / Фото Canva