Вчасно підбираючи правильні засоби для чищення крана, вдається видалити вапняний наліт і повернути обладнанню приємний зовнішній вигляд. Проте, також важливо звертати увагу, щоб у складі засобів для чищення не було таких речовин: лугів та абразивних елементів, які агресивно діють на матеріал, зазначає 24 Канал.

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Господарське мило

Господарське мило має чудові властивості: допомагає позбутися розводів, порається з різними видами забруднень й навіть здатне видалити накип з крана та надати йому блиск. Багато господинь, для очищення всіх кухонних поверхонь використовують господарське мило та соду:

Для очищення крана візьміть шматок мила.

Натріть його на тертці й викладіть в миску.

Залийте гарячою водою і перемішайте до отримання складу середньої густини.

Додайте чайну ложку соди у суміш.

За допомогою м’якої губки нанесіть отриману суміш на ділянки, що потребують чищення.

Зачекайте 2 години й потім змийте засіб теплою водою.

Як почистити кран в домашніх умовах – поради та лайфхаки / Фото Canva

Оцет

Оцет є хорошим помічником у прибиранні. За його допомогою можна продезінфікувати поверхні, додавши трохи рідини у воду, після чого готовим розчином варто протерти все, що потрібно. Завдяки своїм дезинфікуючим та антисептичним властивостям, його часто зустріти у складі миючих засобів, а також дезодорантів. Проте, щоб не зіпсувати ефект від прибирання, необхідно дотримуватися певних пропорцій.

Для швидкого очищення кранів і видалення нальоту вапняного типу використовуйте звичайний оцет.

Спершу його слід розвести з водою, одну міру оцту і дві води.

У цьому розчині треба вимочити ганчірку для прибирання.

Далі протріть кран цією сумішшю.

Згодом через 15 хвилин промийте кран звичайною водою і витріть насухо.

Чим почистити кран – прибирання домашніми засобами / Фото Canva

Лимонний сік

За допомогою соку свіжого лимона можна досить ефективно позбутися накипу на крані. Водночас лимонну кислоту краще не використовувати, адже вона може залишити подряпини.

Для того, щоб обробити кран, візьміть цілий лимон і розріжте навпіл.

Половинкою лимона протріть кран і ненадовго залиште так.

Приблизно через пів години протріть оброблені ділянки сухою ганчіркою.

Як видалити наліт із крана в домашніх умовах – поради / Фото Canva

Основна зручність домашніх засобів в тому, що приготувати їх можна з компонентів, які є на кожній кухні. Однак, в разі дуже серйозних забруднень рекомендуємо проводити чистку, поєднуючи домашні засоби із побутовою хімією.