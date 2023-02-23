Вчасно підбираючи правильні засоби для чищення крана, вдається видалити вапняний наліт і повернути обладнанню приємний зовнішній вигляд. Проте, також важливо звертати увагу, щоб у складі засобів для чищення не було таких речовин: лугів та абразивних елементів, які агресивно діють на матеріал, зазначає 24 Канал.
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Господарське мило
Господарське мило має чудові властивості: допомагає позбутися розводів, порається з різними видами забруднень й навіть здатне видалити накип з крана та надати йому блиск. Багато господинь, для очищення всіх кухонних поверхонь використовують господарське мило та соду:
- Для очищення крана візьміть шматок мила.
- Натріть його на тертці й викладіть в миску.
- Залийте гарячою водою і перемішайте до отримання складу середньої густини.
- Додайте чайну ложку соди у суміш.
- За допомогою м’якої губки нанесіть отриману суміш на ділянки, що потребують чищення.
- Зачекайте 2 години й потім змийте засіб теплою водою.
Як почистити кран в домашніх умовах – поради та лайфхаки / Фото Canva
Оцет
Оцет є хорошим помічником у прибиранні. За його допомогою можна продезінфікувати поверхні, додавши трохи рідини у воду, після чого готовим розчином варто протерти все, що потрібно. Завдяки своїм дезинфікуючим та антисептичним властивостям, його часто зустріти у складі миючих засобів, а також дезодорантів. Проте, щоб не зіпсувати ефект від прибирання, необхідно дотримуватися певних пропорцій.
- Для швидкого очищення кранів і видалення нальоту вапняного типу використовуйте звичайний оцет.
- Спершу його слід розвести з водою, одну міру оцту і дві води.
- У цьому розчині треба вимочити ганчірку для прибирання.
- Далі протріть кран цією сумішшю.
- Згодом через 15 хвилин промийте кран звичайною водою і витріть насухо.
Чим почистити кран – прибирання домашніми засобами / Фото Canva
Лимонний сік
За допомогою соку свіжого лимона можна досить ефективно позбутися накипу на крані. Водночас лимонну кислоту краще не використовувати, адже вона може залишити подряпини.
- Для того, щоб обробити кран, візьміть цілий лимон і розріжте навпіл.
- Половинкою лимона протріть кран і ненадовго залиште так.
- Приблизно через пів години протріть оброблені ділянки сухою ганчіркою.
Як видалити наліт із крана в домашніх умовах – поради / Фото Canva
Основна зручність домашніх засобів в тому, що приготувати їх можна з компонентів, які є на кожній кухні. Однак, в разі дуже серйозних забруднень рекомендуємо проводити чистку, поєднуючи домашні засоби із побутовою хімією.