Готуємося до холодів: як вибрати та правильно доглядати за термобілизною

Зима обіцяє бути морозною, тож варто запастися кількома парами термобілизни, яка допоможе уникнути застуди та переохолодження. Читайте, як правильно підібрати термобілизну та як її прати, у матеріалі.

24 канал зібрав поради, як не помилитися з вибором термобілизни для повсякденності та спорту.

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Для чого потрібна термобілизна

Попри те, що багато людей вважає термобілизну панацеєю від холоду та одягом із зігріваючим ефектом, насправді призначення такого виду одягу дещо інакше.

Термобілизна має на меті відвести зайву вологу, яке виділяє тіло під час навантажень чи спокійного стану, а також затримати втрату тепла, яке виробляє тіло. Таким чином термобілизна допомагає контролювати температурний баланс та сухість тіла, що особливо корисно для спортсменів.

Як підібрати термобілизну / Фото New York Times

Та навіть для тих, хто не фанат спорту, термобілизна може стати в пригоді. Під час холодів цей одяг допомагає тримати тепло тіла без зайвого нашарування важкого одягу.

Як правильно підібрати термобілизну

Під час підбору термобілизни варто звернути увагу на одне просте правило – одяг має вам бути якраз. Термобілизна має облягати ваше тіло, проте не давити чи висіти на ньому. На виріст чи оверсайз термобілизну брати не варто – тоді вона не буде виконувати функцій, про які заявляють виробники.

Яка є термобілизна

За своєю структурою термобілизну поділяють на 4 типи, кожен з яких підходить для конкретного сезону.

Типи термобілизни бувають такі:

Cool – прохолодний одяг для спеки.

Warm – теплі речі для холодної погоди.

X-warm – максимально тепла термобілизна для гранично низьких температур.

Light – для літа.

Як доглядати за термобілизною

Як і будь-який одяг, термобілизна має певні вимоги з догляду та прання. Матеріал, з якого виготовляється термобілизна, не любить надмірної вологи, тому зберігати її треба в максимально сухому місці.

Прати термобілизну потрібно в теплій воді до 40° градусів з пральним порошком або милом. Також для цього підходить машинне прання в делікатному режимі з додаванням антистатичних засобів.

Коли перете термобілизну, треба ставити її на додаткове полоскання без віджиму.

Сушити термобілизну необхідно в приміщенні при хорошому провітрюванні і з низькою вологістю, без нагрівання і на відстані від нагрівальних приладів або відкритого вогню.

Класти термобілизну на батареї чи обігрівачі не можна – так може легко пошкодитися структура тканини, а білизна втратить свої особливі якості.

Як підібрати термобілизну / Фото Unsplash

Виварювати, гладити або сушити в сушильному обладнанні, а також обробляти розчинниками і засобами для хімічної чистки термобілизну категорично не можна.