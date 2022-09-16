24 канал собрал советы, как не ошибиться с выбором термобелья на каждый день и для спорта.

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Для чего нужно термобелье

Несмотря на то, что многие считают термобелье панацеей от холода и одеждой с согревающим эффектом, на самом деле назначение такого вида одежды немного другое.

Цель термобелья – отвести лишнюю влагу, которую выделяет тело во время нагрузок или спокойного состояния, а также задержать потерю тепла, которое производит тело. Таким образом, термобелье помогает контролировать температурный баланс и сухость тела, что особенно полезно для спортсменов.

Как подобрать термобелье / Фото New York Times

И даже для тех, кто не фанат спорта, термобелье может пригодиться. Во время холодов эта одежда помогает держать тепло тела без лишнего наслоения тяжелой одежды.

Как правильно подобрать термобелье

При подборе термобелья стоит обратить внимание на одно простое правило – одежда должна вам быть в самый раз. Термобелье должно облегать ваше тело, однако не давить или висеть на нем. На вырост или оверсайз термобелье брать не стоит – тогда оно не будет выполнять функции, о которых заявляют производители.

Какое есть термобелье

По своей структуре термобелье делят на 4 типа, каждый из которых подходит для конкретного сезона.

Типы термобелья бывают следующие:

Cool – прохладная одежда для жары.

Warm – теплые принадлежности для холодной погоды.

X-warm – максимально теплое термобелье для максимально низких температур.

Light – для лета.

Как ухаживать за термобельем

Как и любая одежда, термобелье имеет определенные требования по уходу и стирке. Материал, из которого производится термобелье, не любит чрезмерной влаги, поэтому хранить его нужно в максимально сухом месте.

Обратите внимание! Укладывать термобелье на батареи или обогреватели нельзя – так может легко повредиться структура ткани, а белье потеряет свои особые качества.

Стирать термобелье нужно в теплой воде до 40 градусов со стиральным порошком или мылом. Также для этого подходит машинная стирка в деликатном режиме с добавлением антистатических средств.

Когда стираете термобелье, нужно ставить его на дополнительное полоскание без отжима.

Сушить термобелье необходимо в помещении при хорошем проветривании и с низкой влажностью, без нагревания и на расстоянии от нагревательных приборов или открытого огня.

Как подобрать термобелье / Фото Unsplash

Вываривать, гладить или сушить в сушильном оборудовании, а также обрабатывать растворителями и средствами для химической чистки термобелье категорически нельзя.