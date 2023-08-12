Як перевірити якість прального порошку: трюк з яйцем, який треба зробити кожному

Полиці магазинів переповнені різними засобами для прання, аж очі розбігаються. Однак не всі вони є якісними та ефективними. На пошуки хорошого порошку для прання може піти багато часу.

Якщо ж ви вже придбали порошок, але все ще не впевнені в його якості, то на сайті 24 Каналу розповідаємо про простий трюк, який допоможе швидко визначити, наскільки результативним буде той чи інший засіб.

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Як вибрати якісний порошок для прання

Для цього трюку потрібно розчинити 1 столову ложку порошку у склянці води. Після цього помістити в розчин трішки білка з вареного яйця. Залишити так на 24 години.

Якщо за добу білок залишиться цілим і незіпсованим, то ваш порошок має низьку якість. Якщо ж біло пом'якшав, почав розчинятися, то такий порошок підійде для прання кольорових речей, які мають невеликі забруднення. Якщо білок повністю розчинився – використовуйте порошок для прання білого та дуже брудного одягу.

Ще один засіб – зеленка

Також можна перевірити якість порошку з допомогою зеленки. Для цього налийте в контейнер 50 мілілітрів теплої води, додайте туди чверть чайної ложки прального порошку та кілька крапель зеленки. Добре розмішайте.

Якщо порошок якісний, то вода швидко втратить зелений колір.