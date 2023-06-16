Чим кропити помідори після дощу, щоб вони не зіпсувались

Коли падають дощі, овочі починають заражатися різними грибковими хворобами. Будь-якому городнику хочеться уникнути цього явища.

Після дощів обробка помідорів просто необхідна для захисту їх від захворювань та шкідників. 24 Канал дасть кілька рекомендацій, чим кропити помідори після дощу.

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Обробка помідорів після дощу

Після дощів збільшується ризик грибкових захворювань, таких як фітофтороз. Для профілактики можна обробити помідори препаратами на основі міді або оксиду міді.

Також може збільшитися активність шкідників, таких як білокрильці, листовійки або капустянки. Проти них можна використовувати різні натуральні засоби.

Наприклад, розчин мила або паприки, допоможе знизити їх шкідливий вплив. Розведіть мило або паприку у воді та розпиліть на рослини, особливо на нижній бік листків.



Господарське мило / Фото Deposit.files

Перевіряйте помідори після опадів на ознаки гнилі або пошкоджень. Виривайте погані плоди, щоб інфекція не поширювалась далі.

Буде помічною суміш на основі кефіру. 1 літр рідини треба розвести у 10 літрах води. Добре перемішуємо та поливаємо цим помідори раз у тиждень.



Кефір / Фото Good Food

Для того, щоб зберегти помідори, візьміть звичайну сіль та розчиніть її у 10 літрах води. Завдяки такій обробці на листках з'явиться захисна плівка, яка не допустить інфекції.



Сіль / Фото Systopt

Щоб помідори не зіпсувались після дощів, додайте 2 склянки порізаного часнику до 10 літрів води. Дайте настоятись добу, процідіть й додайте 2 грами марганцівки. Таким чином, можна підживляти помідори три рази на сезон.



Порізаний часник / Фото Mad-cars.com

Знадобиться й попіл: половину відра знову ж таки на 10 літрів води. Нехай бродить 3 доби. Згодом долийте ще трохи води та додайте 30 грамів господарського мила. Можете ставати до справи.



Попіл / Фото Deposit.photos