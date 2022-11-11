Як ефективно сушити одяг взимку, коли вдарили морози: домашні лайфхаки

Взимку господарі та господині стикаються з неприємною проблемою – льодовими фігурами замість одягу, який сушився на дворі. Що робити, якщо речі треба висушити швидше, та як правильно облаштовувати сушіння у приміщенні – читайте у статті.

Щоб не отримувати замерзлі речі після сушіння, господині та господарі облаштовують місце для сушіння у квартирах чи будинках. 24 канал з'ясував, чого не варто робити під час такого сушіння та як швидше висушити одяг взимку.

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Не сушіть речі там, де ви живете

Найбільш поширеною помилкою під час сушіння одягу в приміщенні є розташування сушарки у вітальнях чи спальнях – накопичення вологи там, де ви проводите найбільше часу, може призвести до ненормованої зволоженості повітря, а також цвілі.

Ці неприємні речі можуть негативно вплинути на ваше здоров'я, тож якщо ви все ж сушите одяг у квартирі, поставте сушарку у ванній, кухні чи коридорі.

Як сушити одяг у приміщенні взимку / Фото Unsplash

Не сушіть одяг на батареях

Популярним методом швидкого сушіння одягу взимку є розкладання речей на батареї – буцімто там вони швидше висохнуть.

З одного боку, невеликі речі, такі як шкарпетки, дійсно доволі швидко висихають та не створюють проблем. Проте більші речі, як от ковдри, светри чи простирадла можуть стати дуже проблематичними.

Річ у тім, що батареї пришвидшують випаровування води з великої площі тканини, і збільшують процент вологи у повітрі до катастрофічних показників. Крім того, сушіння одягу на батареях перекриває надходження тепла до приміщення.

Як сушити одяг у приміщенні взимку / Фото Unsplash

Посильте режим віджиму

Взимку ідеальним варіантом для швидкого сушіння буде збільшення обертів на пральній машинці – посильте оберти під час віджиму, щоб з речей зійшла зайва вода.

Таким чином вам не знадобиться дихати величезною кількістю зайвої вологи, а ще довго чекати на те, як одяг висохне.

Відкривайте вікна

Поки у вас стоїть сушарка з розвішаним одягом, навіть взимку бажано відкривати вікна для провітрювання. Попри те, що тепла буде дещо менше, ваша квартира не набереться зайвого пилу з одягу, що сушиться, та нормалізує кількість вологи.

Щоб посилити позитивний ефект відкритих вікон, можете включити витяжку на кухні та у ванній кімнаті.

Як сушити одяг у приміщенні взимку / Фото Unsplash