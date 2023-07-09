Як сушити одяг так, щоб не треба було прасувати

Не всі люди мають бажання прасувати одяг, особливо влітку, коли температура сягає рекордних показників.

Якщо прасування – не ваша улюблена справа, то вихід із цієї ситуації існує. Сумувати не треба. Існують певні прості лайфхаки, як висушити одяг без праски чи відпарювача.

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Поради для сушіння одягу без праски

Коли, ви дістали одяг з машинки після прання, не поспішайте вішати його на балконі чи на вулиці. Натомість дістаньте вішалку та розмістіть на ній вашу річ. Це дуже простий, але ефективний метод. Низ одягу має тягнутися вниз: почепіть знизу на тканині прищіпки. Через кілька годин ви помітите, що річ практично вся рівна.



Футболка на вішалці / Фото Shafa

Ще деякі елементарні поради, як зробити так, щоб річ не м'ялася:

До того, як повісити річ сушити, струсіть її . У такий спосіб матеріал розпрямиться й не буде так багато складок.

. У такий спосіб матеріал розпрямиться й не буде так багато складок. Щоб річ менше м'ялась, встановлюйте низьку швидкість віджимання та відразу після сеансу, витягуйте речі з машинки.

з машинки. Деякі фахівці радять кинути 2-3 кубики льоду в барабан машинки. Тоді тканина не буде так сильно м'ятися.

Можна приготувати легкий домашній спрей для того, щоб речі самі по собі були рівнішими. Знадобиться 1 столова ложка оцту, 1 чайна ложка кондиціонера для волосся. Це потрібно змішати у 2 склянках води та перелити в розпилювач.



Оцет / Фото Harchi.info