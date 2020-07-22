Кожна модниця вже давно поповнила свій гардероб піджаком. У 2020 році в тренді залишається подовжений піджак, який можна стильно поєднати зі спідницями, сукнями, джинсами чи шортами. Та як можна поєднати піджак з іншими речами гардеробу – розповів дизайнер Андре Тан.

Український кутюр'є дав ефективні поради своїм підписницям в інстаграмі. Андре Тан наголосив, що чи не кожна модниця вже має в гардеробі піджак, тому залишається тільки на прикладах розібрати, з якими речами він буде виглядати ефектно та стильно. Поради він дав у фото, які наочно демонструють, наскільки оригінально можуть виглядати досить буденні вбрання.

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Піджак + штани

Своєрідною класикою є поєднання штанів та піджака. У 2020 році звичні штани варто замінити на трендові палаццо. А якщо це вбрання ще й матиме розрізи по боках, тоді вважайте себе іконою стилю на будь-якому заході.



Стильні поради від дизайнера Андре Тана / Фото Instagram / @atan.ua

Піджак + джинсові шорти

Звісно, у літній сезон хочеться одягати більш сміливе вбрання. Тому Андре Тан рекомендує модницям поєднувати шорти з подовженим піджаком. Однак такий образ буде комфортний впевненим у собі дівчатам, адже приверне увагу всіх оточуючих.



Як стильно виглядати влітку / Фото Instagram / @atan.ua

Піджак + майка

Майка чи футболка точно є в гардеробі кожної дівчини. Однак не завжди українські модниці наважуються поєднати їх з піджаком. Андре Тан наголошує, що такий look у поєднанні зі штанами чи спідницею чудово підійде для спекотних днів в офісі чи навіть для ділової зустрічі.



Піджак у поєднанні з майкою – ідеальний літній образ / Фото Instagram / @atan.ua

Піджак + топ

Не менш ефектно буде виглядати піджак у поєднанні з топом. Однак цей образ варто приберегти для вечірньої прогулянки, коли хочеться виглядати стильно і ефектно.



Як стильно носити топ і піджак влітку / Фото Instagram / @atan.ua

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Піджак із сукнею-максі

Ще одним трендом 2020 року є сукні-максі на тонких бретелях. Таке вбрання можна скомпонувати з піджаком, а look стане незамінним під час відпустки, романтичного обіду чи прогулянок прохолодними вечорами.



Стильна сукня на літо з піджаком / Фото Instagram / @atan.ua

Піджак + джинсові шорти

Подовшені джинсові шорти або бермуди чи велосипедки, за словами Андре Тана, допоможуть модницям бути на хвилі трендів цього сезону. А як їх носити з піджаком, він показав на фото.



Поради Андре Тана щодо літніх трендів / Фото Instagram / @atan.ua

Піджак + спортивні штани

Ще одне поєднання для сміливих дівчат – це піджак і спортивні штани. Андре Тан переконує, що речі виглядатимуть стильно, однак у коментарях до допису українські красуні зізнались, що не всі готові на такий фешн-експеримент.



Спортивні штани можуть стильно виглядати з піджаком / Фото Instagram / @atan.ua