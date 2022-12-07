Швидко приводимо до ладу квартиру: 3 лайфхаки для тих, хто не любить прибирати

Прибирання домівки – доволі довгий та рутинний процес, який подобається не всім. Як полегшити та систематизувати прибирання у вашій квартирі чи будинку – читайте в матеріалі.

Швидкого та ефективного прибирання можна досягнути за допомогою кількох простих трюків – вони допоможуть організувати клінінг та полегшать вам роботу, пише 24 канал.

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Складайте інструменти для прибирання в одне місце

Розкиданий чи розкладений по всій квартирі реманент для прибирання важко шукати, коли влаштовується генеральне прибирання – пошуки відволікають від очищення будинку та нервують, що може негативно відбитися на результаті прибирання.

Найкращим варіантом для подолання цієї проблеми буде складання всіх інструментів, щіток та ганчірок в одне місце – наприклад, на поличку чи в спеціальний чохол. Так ви завжди знатимете, де лежать необхідні речі та витрачатимете набагато менше часу на їхні пошуки.

Як швидко прибрати будинок / Фото Unsplash

Прибирайте одразу всю домівку, а не кімнати по черзі

Ефективність вашого прибирання підвищиться в рази, якщо ви оберете одне завдання для клінінгу (наприклад, прибирання пилососом, миття підлоги чи витирання пилу) та виконаєте його в кожній кімнаті.

Цілковите прибирання у всіх приміщеннях дому по черзі змушує відчувати вас погано в нескінченному циклі прибирання, оскільки ви повторюєте одні й ті самі дії кілька разів і повертаєтеся до початкового результату. Тож краще робити прибирання хвилями завдань.

Як швидко прибрати будинок / Фото Unsplash

Не намагайтеся досягнути ідеальної чистоти

Перфекціонізм у прибиранні – скоріше мінус, аніж плюс. Не потрібно зациклюватия на ідеальній чистоті, щоб годинами прибирати. Регулярне прибирання може бути корисним, проте не завжди необхідним, і про це варто знати.

Деякі завдання по дому не потрібно виконуватися щотижня – наприклад, у митті вікон, пранні килимів або ж чистці меблів немає потреби. Не варто ускладнювати собі життя – достатньо просто розподілити пріоритети в прибиранні та не нервуватися через клінінг.

Як швидко прибрати будинок / Фото Unsplash