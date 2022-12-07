Быстрой и эффективной уборки можно достичь с помощью нескольких простых трюков – они помогут организовать клининг и облегчат вам работу, пишет 24 канал.

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Составляйте инструменты для уборки в одно место

Разбросанный или разложенный по всей квартире инвентарь для уборки трудно искать, когда устраивается генеральная уборка – поиски отвлекают от очистки дома и нервничают, что может негативно отразиться на результате уборки.

Лучшим вариантом для преодоления этой проблемы будет сборка всех инструментов, щеток и тряпок в одно место – например, на полочку или в специальный чехол. Так вы всегда будете знать, где лежат необходимые вещи и будете тратить гораздо меньше времени на их поиски.

Как быстро убрать дом / Фото Unsplash

Убирайте сразу весь дом, а не комнаты по очереди

Эффективность вашей уборки повысится в разы, если вы выберите одну задачу для клининга (например, уборку пылесосом, мытье полов или вытирание пыли) и выполните его в каждой комнате.

Полная уборка во всех помещениях дома поочередно заставляет чувствовать вас плохо в бесконечном цикле уборки, поскольку вы повторяете одни и те же действия несколько раз и возвращаетесь к исходному результату. Так что лучше делать уборку волнами задач.

Как быстро убрать дом / Фото Unsplash

Не пытайтесь достичь идеальной чистоты

Перфекционизм в уборке – скорее минус, чем плюс. Не нужно зацикливание на идеальной чистоте, чтобы часами убирать. Регулярная уборка может быть полезна, однако не всегда необходима, и об этом стоит знать.

Некоторые задачи по дому не нужно выполняться еженедельно – например, в мытье окон, стирке ковров или чистке мебели нет нужды. Не стоит усложнять себе жизнь – достаточно просто распределить приоритеты в уборке и не нервничать из-за клининга.

Как быстро убрать дом / Фото Unsplash